De esas historias que llaman la atención de los hinchas en Chile, ya que si bien tuvo buenas actuaciones, no fue una figura desorbitante en nuestro fútbol. Sin embargo, hoy Juan Pablo Freytes es un cotizado jugador que lo miran desde Europa.

El central argentino pasó el 2023 por Unión La Calera, donde jugó 24 partidos y anotó dos goles. Su buen rendimiento le valió partir a Alianza Lima en 2024, donde la rompió.

En los peruanos brilló y con cuatro tantos en 34 actuaciones, captó la atención del poderoso Fluminense. El elenco brasileño lo fichó con un jugoso contrato, disputando el Mundial de Clubes y siendo la gran figura en defensa, incluso por sobre Thiago Silva.

De jugar en Chile a encandilar en Italia

Juan Pablo Freytes está a una firma de timbrar su gran salto y pasar al Bologna de Italia. El central argentino que hace dos años jugó en Unión La Calera es la gran obsesión del elenco europeo, quien ya hizo la primera oferta y va por más.

Freytes y su gran campaña en el Flu /Getty Images

Según informa el diario Corriere Dello Sport, en Bologna aumentarán la oferta de seis a ocho millones de euros, tras el primer sondeo. Es más, los montos están acordados y el vínculo que será hasta el 2030.

En Fluminense ya vieron partir a Thiago Silva, lo que es la gran piedra de tope para desprenderse de su otra figura en defensa. Sin embargo, la poderosa billetera italiana subió la puntería y es un hecho que el argentino firmará en Europa.

Reytes en Unión La Calera /Photosport

Freytes participó en 41 partidos con el Flu este año, siendo habitual titular y pilar en defensa. Tras vivir su primera experiencia en el exterior con Unión La Calera, ahora alista el gran salto en su carrera rumbo a Italia.

