Con 53 mil espectadores en el Maracaná, Fluminense cayó por 2-0 ante Vasco da Gama en uno de los clásicos del Brasileirao. ¿El protagonista? Yeferson Soteldo, y no por sus goles precisamente.

Es que sin ser titular y con una paupérrima campaña, el “Enano” vive una torturo en el Flu y así se lo hicieron saber no solo sus hinchas. Es que tanto en Vasco como en su propio club cantaron contra el venezolano.

Más de 50 mil personaas pifiaron al ex U de Chile y lo llenaron de insultos cuando ingresó a la cancha en el segundo tiempo. Para colmo, sigue cortado y solo vio acción 14 minutos.

El video que sepulta a Soteldo

Yeferson Soteldo se graduó de villano en Brasil, donde tanto fanáticos de Vasco da Gama como Fluminense lo inundaron en pifias. Además, se escuchó clarito el grito “Vete de aquí”, en portugués.

Es que en el equipo que hizo de local lo recuerdan porque anteriormente el “Enano” realizó la viral pisada de balón, cuando se paró sobre este y dio la vuelta al mundo jugando por Santos.

En ese encuentro, en Vasco da Gama jugaba Gary Medel, quien no le dejó pasar la canchareada y lo fue a buscar. Tras eso, el Pitbull terminó expulsado del clásico de Río.

Esta vez, la historia es distinta para Yeferson Soteldo, quien lo pasa mal una vez más en Brasil y no logra levantar cabeza tras quedarse sin Mundial también junto a Venezuela.

