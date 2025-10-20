Marruecos hizo historia en el Estadio Nacional, donde conquistó su primer Mundial Sub 20 y amargó todos los sueños de Argentina. Con un doblete de Yassir Zabiri, y siendo ampliamente superiores a sus rivales, los africanos dieron el golpe ante el gran favorito para el torneo.

Fue una fiesta en Ñuñoa, donde los hinchas chilenos alentaron a los marroquíes como si fuera su propia selección. Incluso el DT de Marruecos agradeció el apoyo. “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel, cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado“, dijo después del triunfo.

En la otra vereda, solo hubo lamentos. Las caras de los jugadores de la Albiceleste, quienes habían festejado durante todo el torneo, lo decían todo. Es por eso que después del pitazo final, Lionel Messi envió un mensaje para quienes devolvieron a Argentina a la final de un Mundial juvenil.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió en Instagram.

¿Por dónde pasó la final? Diego Placente, entrenador de Argentina, explicó: “Marruecos fue justo campeón. Nos convirtieron en una jugada que no está tan elaborada y costó salir de ese error. Después hicieron el segundo y como lo vimos en el torneo, cuando van ganando se cerraban bien”.

“Esos pequeños errores a veces te cuestan y más en una final. Si hubiera sido al revés también a ellos le hubiera costado. Aunque tuvimos alguna situación como para descontar, se hizo difícil y después, bueno, jugó el tiempo y un montón de cosas que no pudimos resolver“, prosiguió.

En todo caso, destacó a sus dirigidos. “Hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar, está claro, y queda aceptar la derrota. Ellos saben que hicieron un gran torneo, se escapó un sueño también, pero dejaron a Argentina de vuelta en una final del Mundial juvenil“, destacó.