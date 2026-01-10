Oviedo y Betis chocan en la jornada 19 de LaLiga en un duelo con realidades totalmente opuestas. El conjunto asturiano llega golpeado, hundido en los últimos puestos y con la necesidad imperiosa de sumar puntos para empezar a escaparle al descenso.

El Betis, por su parte, vive un presente más alentador con el objetivo de consolidarse en el torneo y acercarse a los puestos que otorgan el pase a competiciones europeas.

¿Dónde ver al Real Oviedo vs. Real Betis por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Oviedo vs. Real Betis por la fecha 19 de la Liga de España se juega este sábado 10 de enero a partir de las 10:00 horas de Chile en el Estadio Carlos Tartiere.

El duelo entre Oviedistas y Verdiblancos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Pellegrini no tiene refuerzos en mente

Al DT le consultaron por la necesidad de refuerzos, especialmente un delantero. Pellegrini esquivó la pregunta: “Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Primero debemos sacar los partidos adelante y conseguir los tres puntos en Vallecas“, señaló.

El chileno sentenció que, “hay un plantel que no lo ha hecho nada mal. Hay que respaldarlo, porque está respondiendo. Ya veremos en el futuro. Por ahora estoy muy contento con el plantel“.

Publicidad