Francisco Meneghini empieza a armar el plantel para lo que será la Universidad de Chile versión 2026. Paqui ya cuenta con Eduardo Vargas y Lucas Romero, y en las próximas horas sería oficializado Octavio Rivero. Además falta resolver la llegada de Juan Martín Lucero o Gonzalo Mastriani.

Pero mientras la U se mueve en el mercado de fichajes, el DT se enfoca en lo que ocurre en la cancha. Por lo mismo, ya planifica un ítem importante para la temporada que se avecina y que tiene relación con la regla del Sub 21.

En O’Higgins el estratega no tuvo complicaciones y fue el equipo que más juveniles proyectó al primer equipo. Incluso cumplió con los 1.890 antes que todos. Por lo que ahora se enfocó de inmediato en encontrar sus especialistas en el CDA.

Los 3 elegidos por Paqui para cumplir con regla del Sub 21 en la U

En este 2026 hay cambios importantes. Jugadores como Lucas Assadi ya no suman minutos Sub 21 por lo que Francisco Meneghini apunta a tres jugadores que fueron borrados por Gustavo Álvarez.

Según informa el medio Bolavip Chile, el primer elegido fue Ignacio Vásquez. El delantero de 19 años puede jugar por las bandas y busca su revancha tras un 2025 donde no tuvo los minutos que esperaba con Álvarez. Incluso se quedó fuera del Mundial Sub 20, pese a que había participado en el Sudamericano y en gran parte de la preparación para el torneo.

Meneghini ya empieza a armar el nuevo esquema de la U

Tras ello viene Agustín Arce que volvió tras su breve paso por Deportes Limache. El seleccionado nacional de 20 años mostró su calidad en el “Tomate Mecánico” y estuvo cerca de ganar la Copa Chile. Por último se ubica a Bianneider Tamayo (20) y que también regresó tras el descenso con Unión Española.

El venezolano puede ser carta de recambio en la defensa y además se contempla ya que por la modificación en el reglamento, ahora los juveniles extranjeros sí suman minutos.

¿Cuándo juega la U?

El primer gran apronte de Francisco Meneghini será el próximo 18 de enero cuando Universidad de Chile se mida ante Racing Club en duelo amistoso de pretemporada a las 19:00 horas.

Tras ello, la U participará de la “Noche Crema” el 24 de enero ante Universitario en Lima a eso de las 23:00 horas. Cabe consignar que ya se presentó el fixture de la Liga de Primera donde se avecina un mes de marzo del terror con Superclásico y Copa Sudamericana para los azules.