Fernando Zampedri no para de hacer goles y alcanzó la cifra de 150 en el fútbol chileno jugando por U Católica. El Toro hizo una más en este torneo durante el 2-2 entre los cruzados y Everton.

Fue ahí que Fernanda Benavidez, su esposa, salió al paso en redes sociales y tecleó un desafiante mensaje para arengar el logro del Toro. Con un directo palo a los críticos del “9”, la señora de Zampedri mandó a callar al resto.

Es ahí donde en los comentarios se especuló que el destinatario era Rafael Olarra, comentarista de ESPN Chile e identificado con la U, quien ha criticado al ariete. “Lo mío es una duda a nivel internacional, donde no sé si le dará. Es algo objetivo, no personal”, dijo recientemente.

“Seguimos”: la emotiva arenga a Zampedri

Fernanda Benavidez posteó en su cuenta de Instagram una foto de su marido, acompañando el romántico y desafiante post por sus 150 goles. Junto al emoji pidiendo silencio, felicitó al goleador histórico de U Católica.

“150 y sin tanto bla bla bla. Seguimos. Mientras estés en una cancha siempre voy a creer porque sé que vas a dar todo y más! Te amo con toda mi alma”, tecleó la argentina.

Publicidad

Publicidad

El Toro Zampedri ha marcado en seis de las siete fechas de la actual Liga de Primera y está encaminado a ser por séptima vez consecutiva goleador del torneo. Por eso, su figura sigue creciendo en el Claro Arena.

“Cada vez que hace un gol Zampedri, me lo muestran como si yo no lo viera y no se dan cuenta de que mi tarea y mi pega es esa. Pero ojo, yo no me caso y trato de opinar lo más objetivamente posible”, dijo Rafael Olarra recientemente, uno de sus críticos.

El post de Fer Benavidez:

Publicidad