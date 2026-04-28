Los millones que tiene que pagar Real Madrid por el fichaje de José Mourinho

Real Madrid enfrenta una escenario más que complejo al cierre de temporada. Sin Champions League, ni Copa del Rey, ahora solo se enfoca en el milagro de LaLiga.

Los merengues vienen de empatar con el Real Betis y quedaron a nueve unidades del Barcelona. Mientras todavía restan 15 puntos por disputarse. Por lo que el remontazo está más complejo que en años anteriores.

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Lo que sí está claro es que Raúl Arbeloa no seguirá en el cargo de entrenador. Por lo que ya se abre el mercado de opciones para lograr un encontrar un nuevo adiestrador.

Tarea que ya avanzó en secreto Florentino Pérez. El mandamás Del Real Madrid ya tiene a su candidato ideal para asumir en el cargo: José Mourinho.

José Mourinho dejaría Benfica para volver a dirigir en Real Madrid (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Según The Athletic el adiestrador de 63 años es el elegido para tener su segundo ciclo en el cuadro madrileño. En los merengues ya estuvo entre 2010 y 2013 donde ganó tres títulos, siendo lo más recordado por la conquista de LaLiga con 100 puntos en 38 partidos disputados.

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¿Cuándo gana José Mourinho?

José Mourinho se ha transformado en uno de los entrenadores más respetados del planeta fútbol. Por lo mismo, Florentino Pérez quiere su contratación.

El Desmarque indicó que en el elenco de Benfica, el adiestrador recibe una cifra cercana a los ocho millones de euros por temporada. Cifra que no sería complicación alguna para el Real Madrid.

Pero para sacarlo del cuadro portugués, el elenco merengue deberá pagar una cláusula de salida de seis millones de la moneda europea. “Solo válida hasta los últimos días de mayo”, agregó Fabrizio Romano, confirmando el interés de la negociación. Monto más que accesible y que vuelve a ilusionar a los madrileños con el retorno del “Special One”.

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En resumen:

Real Madrid busca nuevo entrenador y todo apunta a José Mourinho.

Fabrizio Romano confirmó que hay interés por el adiestrador portugués.

Para sacar al entrenador del Benfica, el Real Madrid tendrá que pagar seis millones de euros.