Grandes noticias para la selección chilena femenina. Es que el deporte nacional por fin hace justicia y el Estadio Nacional será por primera vez en la historia el escenario y casa de La Roja FEM por eliminatorias.

Así lo anunciaron este miércoles, de forma oficial, el subsecretario del Deporte, Andrés Otero; la directora (s) del IND, Lorena Castillo; el gerente comercial de la ANFP, Felipe de Pablo; el gerente de selecciones, Felipe Correa; además de las seleccionadas nacionales Yanara Aedo y Fernanda Ramírez.

La Roja femenina enfrentará a Ecuador el próximo viernes 5 de junio, por la octava y penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, las eliminatorias a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027.

“Estamos muy contentos porque se cumple un anhelo que teníamos hace mucho. Es una muy buena noticia no solo para el fútbol femenino, sino que para el deporte en general”, manifestó en el mismo Estadio Nacional, Felipe Correa.

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La Roja Femenina quiere acercarse al Mundial en el Estadio Nacional

Cabe recordar que Chile es cuarto en la tabla con 10 puntos, cerrando los dos cupos al repechaje internacional. Ecuador está justo por detrás de La Roja, con 8 unidades. Es decir, será un duelo directo por los boletos del repechaje al Mundial considerando que, además, el equipo rojo tiene libre en la última jornada.

Con Yanara Aedo a la cabeza: anuncian oficialmente al Estadio Nacional como la casa de La Roja femenina. (Foto: Carlos Parra/FFCh)

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La histórica seleccionada nacional, Yanara Aedo, celebró que “obviamente para toda jugadora es un sueño jugar en el Estadio Nacional. Este tiene un sabor diferente porque es una instancia definitiva para nosotros para poder clasificar al Mundial. Siento que la gente sí nos va a acompañar, el público del femenino es muy familiar y apostamos a que puedan venir todos”.

Antes la selección chilena femenina sólo había jugado en el Estadio Nacional los amistosos contra Perú en 2017 y ante Colombia el 2019.

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Las entradas para el trascendental duelo de La Roja femenina, dirigida por Luis Mena, se pondrán a la venta este jueves a través del sistema PuntoTicket. Los boletos tendrán un valor de $2.500, con el objetivo de llenar el Estadio Nacional.

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Resumen:

-La Roja Femenina jugará por primera vez un partido de eliminatorias en el Estadio Nacional.

-Chile enfrentará a Ecuador el viernes 5 de junio por la Liga de Naciones Femenina.

-Las entradas costarán $2.500 y se venderán desde este jueves a través de PuntoTicket.