La UEFA Champions League Femenina tuvo su primera ronda de semifinales con Christiane Endler pasándolo muy mal. Tiane fue titular y protagonizó errores que pueden costar muy caro al Lyonnes luego de caer por 2 a 1 ante el Arsenal en la ida.

El duelo, disputado en Inglaterra, estaba en manos del elenco de la arquera de la selección chilena. Sin embargo, una jugada desafortunada la transformó en la villana y le dio la igualdad a las Gunners cuando no encontraban la forma de hacerle daño.

Pero eso no fue todo, ya que pese a haber tenido tremendas intervenciones a lo largo de los 90 minutos, la portera volvería a dar que hablar. Ahora, bajando a su propia compañera para darle el tanto de la victoria a las inglesas y así dejar cuesta arriba la llave rumbo a la gran final del torneo.

Christiane Endler vive una tarde para el olvido en la Champions League Femenina

A Christiane Endler el sueño de volver a ser campeona de la UEFA Champions League Femenina se le complicó y mucho. La chilena fue una de las jugadoras que marcó la derrota del Lyonnes frente al Arsenal por 2 a 1 en la ida por las semifinales del torneo.

Además del error en el empate, Endler salió mal y le regaló el triunfo al Arsenal ante Lyonnes en la Champions League Femenina. Foto: Getty Images.

El encuentro comenzó favorable para la leyenda de la Roja luego que su equipo abriera la cuenta. Todo gracias a Jule Brand, quien en los 19′ minutos de juego aprovechó un balón recuperado en mitad de cancha y se jugó la personal hasta el área, donde fusiló para el 0 a 1.

Publicidad

Publicidad

Después de mantener la ventaja en todo el primer tiempo, Lyonnes salió a finalizar la tarea pero no contaban con un error de Christiane Endler que cambió todo. Fue en los 59′ cuando un tiro libre sin peligro terminó en un rebote y aparición de una rival sin tocar el balón que le complicó las cosas a la chilena luego de dejarlo pasar hasta el arco. Ingrid Engen intentó despejarlo, pero terminó metiéndolo en su propio arco.

ver también La selección chilena sale en apoyo de Mary Valencia: delantera de La Roja sufrió ataque de odio

El 1 a 1 terminó levantando al Arsenal, que se fue encima a buscara el gol del triunfo. Uno que llegó en los 83′ también con un error de la criolla luego de salir a achicar mal, bajar a su propia compañera y dejarle la pelota a Olivia Smith para el 2 a 1 definitivo.

El resultado le deja muy cuesta arriba la tarea a las francesas, que ahora tendrán que dar vuelta las cosas de local para poder soñar con la final. En la otra llave, Bayern Múnich y Barcelona igualaron 1 a 1, por lo que todavía no hay favoritas para estar en la definición del torneo.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Podrá Christiane Endler y Lyonnes remontar contra Arsenal? ¿Podrá Christiane Endler y Lyonnes remontar contra Arsenal? Ya votaron 0 personas

El Arsenal da el primer golpe ante el Lyonnes que tuvo una de las noches más ingratas de Christiane Endler. La chilena tiene una oportunidad más para sacarse las balas y mostrar ese nivel que la llevó a ser la mejor del mundo hasta hace no mucho tiempo atrás.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es la vuelta entre Arsenal y Lyonnes por la Champions League Femenina?

Christiane Endler y Lyonnes ahora deberán buscaar la remontada ante el Arsenal para avanzar a la final de la Champions League Femenina. El duelo de vuelta, a disputarse en Francia, está programado para el próximo sábado 2 de mayo desde las 9:00 horas.

ver también ¡Figura total! Conmebol reconoce a Mary Valencia entre las mejores de la Liga de Naciones

En resumen, Endler y Champions…