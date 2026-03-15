Cuando pasen los años, se va a poder dimensionar el tamaño de la carrera que hace Christiane Endler, la mejor futbolista chilena de todos los tiempos. Es que en Europa no para de conseguir títulos que agigantan su palmarés.

El último de ellos, con polémica en la previa luego que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) llevara este juego a Costa de Marfil. Hablamos de la Copa de la Liga, donde el OL Lyonnes se enfrentaba con el PSG.

La victoria fue para el equipo de Endler por la cuenta mínima, gracias al tanto de la haitiana Melchie Dumornay (60′). Con este trofeo, la arquera chilena suma nada menos que su noveno campeonato con la camiseta de Lyon. Y agiganta su leyenda.

¿Cuántos títulos tiene Christiane Endler en su carrera?

Desde que comenzó su trayectoria en las canchas hace 18 años, “Tiane” no para de acumular éxitos donde quiera que juega. Ya lo hizo a nivel local con Everton y Colo Colo, para luego emprender viaje a Europa donde agrandó su palmarés.

En total son 18 los trofeos a nivel local e internacional que acumula Christiane Endler en su carrera como futbolista:

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# CLUB TÍTULO AÑO 1 Everton Copa Chile 2010 2 Colo Colo Torneo de Apertura 2011 3 Colo Colo Torneo de Clausura 2011 4 Colo Colo Torneo de Apertura 2012 5 Colo Colo Torneo de Clausura 2012 6 Colo Colo Copa Libertadores Femenina 2012 7 Colo Colo Torneo de Apertura 2015 8 PSG Copa de Francia 2017-18 9 PSG Division 1 Féminine 2020-21 10 OL Lyonnes Division 1 Féminine 2021-22 11 OL Lyonnes UEFA Women’s Champions League 2021-22 12 OL Lyonnes Supercopa de Francia 2021-22 13 OL Lyonnes Copa de Francia 2022-23 14 OL Lyonnes Division 1 Féminine 2022-23 15 OL Lyonnes Supercopa de Francia 2022-23 16 OL Lyonnes Division 1 Féminine 2023-24 17 OL Lyonnes Division 1 Féminine 2024-25 18 OL Lyonnes Copa de la Liga de Francia 2025-26

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En síntesis