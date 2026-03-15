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Agiganta su leyenda: Christiane Endler vuelve a ser campeona en Francia y suma 18° título

La arquera aumenta su distancia en la carrera por ser la mejor futbolista chilena de la historia tras conquistar la Copa de la Liga con OL Lyonnes en Costa de Marfil.

Por Alfonso Zúñiga

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Christiane Endler suma el 17° título de su carrera como futbolista.
© OL LyonnesChristiane Endler suma el 17° título de su carrera como futbolista.

Cuando pasen los años, se va a poder dimensionar el tamaño de la carrera que hace Christiane Endler, la mejor futbolista chilena de todos los tiempos. Es que en Europa no para de conseguir títulos que agigantan su palmarés.

El último de ellos, con polémica en la previa luego que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) llevara este juego a Costa de Marfil. Hablamos de la Copa de la Liga, donde el OL Lyonnes se enfrentaba con el PSG.

La victoria fue para el equipo de Endler por la cuenta mínima, gracias al tanto de la haitiana Melchie Dumornay (60′). Con este trofeo, la arquera chilena suma nada menos que su noveno campeonato con la camiseta de Lyon. Y agiganta su leyenda.

¿Cuántos títulos tiene Christiane Endler en su carrera?

Desde que comenzó su trayectoria en las canchas hace 18 años, “Tiane” no para de acumular éxitos donde quiera que juega. Ya lo hizo a nivel local con Everton y Colo Colo, para luego emprender viaje a Europa donde agrandó su palmarés.

En total son 18 los trofeos a nivel local e internacional que acumula Christiane Endler en su carrera como futbolista:

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#CLUBTÍTULOAÑO
1EvertonCopa Chile2010
2Colo ColoTorneo de Apertura2011
3Colo ColoTorneo de Clausura2011
4Colo ColoTorneo de Apertura2012
5Colo ColoTorneo de Clausura2012
6Colo ColoCopa Libertadores Femenina2012
7Colo ColoTorneo de Apertura2015
8PSGCopa de Francia2017-18
9PSGDivision 1 Féminine2020-21
10OL LyonnesDivision 1 Féminine2021-22
11OL LyonnesUEFA Women’s Champions League2021-22
12OL LyonnesSupercopa de Francia2021-22
13OL LyonnesCopa de Francia2022-23
14OL LyonnesDivision 1 Féminine2022-23
15OL LyonnesSupercopa de Francia2022-23
16OL LyonnesDivision 1 Féminine2023-24
17OL LyonnesDivision 1 Féminine2024-25
18OL LyonnesCopa de la Liga de Francia2025-26
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En síntesis

  • Christiane Endler alcanzó 18 títulos oficiales tras ganar la Copa de la Liga Francesa 2025-26.
  • La haitiana Melchie Dumornay anotó el gol del triunfo en la final disputada en Costa de Marfil.
  • 9 trofeos ha ganado la portera chilena con la camiseta del club OL Lyonnes.
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