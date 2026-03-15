Cuando pasen los años, se va a poder dimensionar el tamaño de la carrera que hace Christiane Endler, la mejor futbolista chilena de todos los tiempos. Es que en Europa no para de conseguir títulos que agigantan su palmarés.
El último de ellos, con polémica en la previa luego que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) llevara este juego a Costa de Marfil. Hablamos de la Copa de la Liga, donde el OL Lyonnes se enfrentaba con el PSG.
La victoria fue para el equipo de Endler por la cuenta mínima, gracias al tanto de la haitiana Melchie Dumornay (60′). Con este trofeo, la arquera chilena suma nada menos que su noveno campeonato con la camiseta de Lyon. Y agiganta su leyenda.
¿Cuántos títulos tiene Christiane Endler en su carrera?
Desde que comenzó su trayectoria en las canchas hace 18 años, “Tiane” no para de acumular éxitos donde quiera que juega. Ya lo hizo a nivel local con Everton y Colo Colo, para luego emprender viaje a Europa donde agrandó su palmarés.
En total son 18 los trofeos a nivel local e internacional que acumula Christiane Endler en su carrera como futbolista:
|#
|CLUB
|TÍTULO
|AÑO
|1
|Everton
|Copa Chile
|2010
|2
|Colo Colo
|Torneo de Apertura
|2011
|3
|Colo Colo
|Torneo de Clausura
|2011
|4
|Colo Colo
|Torneo de Apertura
|2012
|5
|Colo Colo
|Torneo de Clausura
|2012
|6
|Colo Colo
|Copa Libertadores Femenina
|2012
|7
|Colo Colo
|Torneo de Apertura
|2015
|8
|PSG
|Copa de Francia
|2017-18
|9
|PSG
|Division 1 Féminine
|2020-21
|10
|OL Lyonnes
|Division 1 Féminine
|2021-22
|11
|OL Lyonnes
|UEFA Women’s Champions League
|2021-22
|12
|OL Lyonnes
|Supercopa de Francia
|2021-22
|13
|OL Lyonnes
|Copa de Francia
|2022-23
|14
|OL Lyonnes
|Division 1 Féminine
|2022-23
|15
|OL Lyonnes
|Supercopa de Francia
|2022-23
|16
|OL Lyonnes
|Division 1 Féminine
|2023-24
|17
|OL Lyonnes
|Division 1 Féminine
|2024-25
|18
|OL Lyonnes
|Copa de la Liga de Francia
|2025-26
ver también
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En síntesis
- Christiane Endler alcanzó 18 títulos oficiales tras ganar la Copa de la Liga Francesa 2025-26.
- La haitiana Melchie Dumornay anotó el gol del triunfo en la final disputada en Costa de Marfil.
- 9 trofeos ha ganado la portera chilena con la camiseta del club OL Lyonnes.