Si hay algo de lo que puede presumir la arquera Christiane Endler es que es la única futbolista chilena, sin importar el género, que supo ganar la Copa Libertadores y la Champions League, este último trofeo que conquistó en 2022.

Luego de ese éxito, en las temporadas posteriores con el Olympique de Lyon no consiguió igualar este registro, siendo lo más cercano la final de la temporada 2023-24 donde perdieron con el Barcelona, mientras que la campaña anterior llegaron a semifinales.

Por todo lo anterior, el cuadro francés aparece como una de las favoritas para ir por la Champions Femenina, la cual estrenará su nuevo formato con fase de liga, tal como en el masculino, donde el calendario no fue muy positivo para Endler.

Las rivales de Tiane Endler en Champions Femenina

Serán seis los encuentros que deberá disputar el Lyon en busca de meterse entre las cuatro primeras para meterse directo en cuartos de final, o ir por el camino de los Playoffs si queda entre el 5° y 12° puesto en la campaña.

En su camino durante la Champions Femenina, la escuadra de Endler enfrentará como local al Wolfsburgo de Alemania, St. Pölten de Austria y Atlético de Madrid. Mientras que jugará de visita ante el actual campeón, el Arsenal inglés, Juventus de Italia y Manchester United.

¿Cuáles son las fechas claves de este torneo?

La fase de liga en la Champions Femenina comenzará el martes 7 de octubre y se extenderá la misma hasta diciembre del presente año, para a partir de febrero de 2026 iniciar la instancia decisiva. Mientras que la Final se jugará entre el 22 y 24 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.