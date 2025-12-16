El reconocimiento que tiene la chilena Christiane Endler en el mundo del fútbol es gigantesco. No por nada, es la única futbolista nacional que supo ganar, tanto a nivel masculino como femenino, el premio The Best que entrega la FIFA a la mejor arquera del planeta.

Y ese es sólo uno de los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera, especialmente desde que llegó a Europa. Tres presencias en el 11 Ideal del ente rector del balompié mundial, además de menciones en la Champions League Femenina, IFFHS y The Guardian, entre otros.

Si bien en los últimos años le apareció mayor competencia, Endler sigue presente. Este 2025 fue la FIFA quien la mencionó con candidata a ganar por segunda vez el The Best a la mejor guardameta del mundo. Aunque esta vez no pudo ser.

No fue Endler: ¿Quién ganó el premio The Best?

La competencia era muy fuerte para la chilena. Se enfrentaba a figuras como la campeona mundial Cata Coll (España y Barcelona), la estadounidense Phallon Tullis-Joyce (Manchester United), la inglesa Anna Moorhouse (Orlando Pride) o la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham FC).

Sin embargo, quien se quedó con los honores de la FIFA fue la británica Hannah Hampton, que en esta temporada no sólo ganó con su selección la Eurocopa, pues con el Chelsea conquistó tres títulos locales: Superliga Femenina, la Copa FA Femenina y la Copa de la Liga Femenina.

Los números de Tiane en esta temporada

En la actual campaña de la Première Ligue francesa y Champions con Olympique de Lyon, Christiane Endler disputó los 12 partidos que lleva su equipo, con 1.080 minutos en cancha, en los que recibió 10 goles en contra y entregó su valla invicta en cuatro ocasiones.

Mientras que en su vuelta a la Selección Chilena, disputó los cuatro encuentros de la Liga de Naciones Conmebol, donde entregó su valla invicta en tres juegos y recibió tres tantos en la derrota ante Perú.