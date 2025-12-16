Lo guió Beccacece: El único sudamericano que figura en el once ideal de los Premios The Best

Este martes la FIFA realizó una nueva ceremonia de los premios The Best. Lo que contó con la premiación de los mejores de la temporada 2025. Evento que llamó la atención por la entrega del galardón al mejor futbolista del año a Ousmane Dembélé. El francés se repitió el plato y logró el doblete tras conquistar el Balón de Oro en septiembre.

Pero ahora el momento que marcó la ceremonia tuvo relación con la elección del once ideal del 2025. Esto debido a que William Pacho fue el único representante de Sudamérica.

El seleccionado ecuatoriano compartió con los mejores de Europa y de inmediato se hizo eco de los consejos que recibió de Sebastián Beccacece. Así lo reveló el propio adiestrador de la selección de Ecuador. Es que el ex ayudante de Jorge Sampaoli encontró varias deficiencias en su juego, pero una importante charla sirvió para que diera el salto definitivo en su carrera.

“Él es un jugador que a nosotros nos aporta una tranquilidad, una seguridad y es como la balanza del equipo. Es un samurái”, lanzó el trasandino al ser consultado por su pupilo en la Tri.

“Le decíamos que en la pelota parada, si tú puedes ir con la misma convicción con la que defiendes para atacar, porque no tenía muchos goles (…) ese mensaje le generó un antes y un después”, recalcó Beccacece. Faceta que destaca hoy en día a Pacho en el PSG y que es fijo en Ecuador para la disputa del próximo Mundial en 2026.

El once ideal de la FIFA en los Premios The Best 2025

¿Cuál fue el XI de los Premios The Best 2025?

El equipo elegido con los mejores de la temporada fue con Gianluigi Donnarumma en el arco. En la defensa Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk y Nuno Mendes.

En el medio Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha y Pedri. En ataque Lamine Yamal junto a Ousmane Dembélé. En está ocasión Luis Enrique fue premiado como el DT del año por su cometido en la Champions League 2025.

