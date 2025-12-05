Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“No se movía nunca, pero aprendí mucho de Valdivia”: Beccacece recuerda a Chile previo al sorteo del Mundial

El DT de Ecuador contó detalles de su evolución como entrenador y repasó su ciclo con la Roja, donde dio sus primeros pasos en selecciones.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El DT de Ecuador sorprendió con su outfit.
© X / Photosport.El DT de Ecuador sorprendió con su outfit.

Sebastián Beccacece se robó los flashes en el esperado sorteo del Mundial 2026. El DT de Ecuador lució un llamativo e impecable outfit en su llegada a la ceremonia, siendo tendencia en redes sociales.

Pero además de su vistosa pinta, el entrenador sorprendió por sus dichos previos a la cita. Ahí, recordó su paso por la selección chilena y cómo ha ido evolucionando como entrenador.

Para ello, ejemplificó con el caso de Jorge Valdivia. El Mago “enamoró” al ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja, incluso derribando mitos de sus conocimientos sobre un “10” en la cancha.

Beccacece y su devoción por Valdivia

Sebastián Beccacece se paseó por los medios previo a su llegada al sorteo del Mundial 2026, donde habló de su historia como entrenador. Ahí, el argentino no se olvidó de Chile y elogió el talento de Jorge Valdivia.

Yo aprendí mucho de ver a (Jorge) Valdivia, yo antes fui criado de Marcelo (Bielsa), le gustaban los movimientos, desmarcarse, ir a los espacios… Yo veía a Valdivia y no se movía nunca”, dijo a ESPN.

Publicidad

Declarando su admiración por el Mago, el ahora DT de Ecuador aclaró que “me pasaba con todos los ’10’. El enganche antes siempre iba al lado a sacarle la pelota a los rivales, salvo (Juan Román) Riquelme, que era muy vivo y se quedaba del otro lado”.

Valdivia en el título chileno de Copa América /Photosport

Valdivia en el título chileno de Copa América /Photosport

“En la U lo sufrimos el 2012, le hacíamos persecución y siempre estaba al otro lado. Corríamos, cuando llegábamos, él ya hacía triangulación, uno va a aprendiendo de la experiencia, de sufrirlo, el entrenador tiene que conocer”, cerró.

Publicidad
Lee también
Del debut con la U al Mundial 2026: La nueva realidad de Beccacece
Mundial 2026

Del debut con la U al Mundial 2026: La nueva realidad de Beccacece

Fue espía de Bielsa, llegó a un Mundial y podría "volver" a la U
U de Chile

Fue espía de Bielsa, llegó a un Mundial y podría "volver" a la U

Argentina muestra la hilacha tras perder con Ecuador: "Ganaron la..."
Internacional

Argentina muestra la hilacha tras perder con Ecuador: "Ganaron la..."

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs. Unión Española en Liga de Primera?
Campeonato Nacional

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs. Unión Española en Liga de Primera?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo