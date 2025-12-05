Sebastián Beccacece se robó los flashes en el esperado sorteo del Mundial 2026. El DT de Ecuador lució un llamativo e impecable outfit en su llegada a la ceremonia, siendo tendencia en redes sociales.

Pero además de su vistosa pinta, el entrenador sorprendió por sus dichos previos a la cita. Ahí, recordó su paso por la selección chilena y cómo ha ido evolucionando como entrenador.

Para ello, ejemplificó con el caso de Jorge Valdivia. El Mago “enamoró” al ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja, incluso derribando mitos de sus conocimientos sobre un “10” en la cancha.

Beccacece y su devoción por Valdivia

Sebastián Beccacece se paseó por los medios previo a su llegada al sorteo del Mundial 2026, donde habló de su historia como entrenador. Ahí, el argentino no se olvidó de Chile y elogió el talento de Jorge Valdivia.

“Yo aprendí mucho de ver a (Jorge) Valdivia, yo antes fui criado de Marcelo (Bielsa), le gustaban los movimientos, desmarcarse, ir a los espacios… Yo veía a Valdivia y no se movía nunca”, dijo a ESPN.

Declarando su admiración por el Mago, el ahora DT de Ecuador aclaró que “me pasaba con todos los ’10’. El enganche antes siempre iba al lado a sacarle la pelota a los rivales, salvo (Juan Román) Riquelme, que era muy vivo y se quedaba del otro lado”.

Valdivia en el título chileno de Copa América /Photosport

“En la U lo sufrimos el 2012, le hacíamos persecución y siempre estaba al otro lado. Corríamos, cuando llegábamos, él ya hacía triangulación, uno va a aprendiendo de la experiencia, de sufrirlo, el entrenador tiene que conocer”, cerró.

