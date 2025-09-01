Hace exactos 22 meses que Christiane Endler comunicó su decisión de dejar la Selección Chilena a raíz de las malas gestiones que realizó la ANFPdurante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Una medida que tuvo un costo con los hinchas.

Los fanáticos no dudaron en apuntarla como “antipatriota” por no querer defender los colores patrios, pero la arquera siempre puso su salud mental por encima de cualquier circunstancia, lo que dejó en claro en las entrevistas que dio en los meses posteriores.

Y en momentos donde revela que están abiertas las puertas para una vuelta a la Selección Chilena, Endler explicó en diálogo con La Tercera las causas de su renuncia a fines de octubre del 2023 y cómo trabajó de forma particular para lograr un cambio.

Endler explica la causa de su adiós a la Selección Chilena

Al consultarle por las cosas que cambiaron en el entorno que permiten soñar con una vuelta a La Roja, “Tiane” comentó que “no sé qué tantas cosas habrán cambiado. Pero yo estoy mejor mentalmente“, para luego recordar los hechos que le terminaron pasando la cuenta en su cabeza.

“En la Selección no lo pasé bien en el último tiempo y eso afectó mi salud mental. El defender siempre a mis compañeras, luchar por cosas que no me parecían, me pasó la cuenta”, explicó Endler además de explicar cómo le afectó físicamente.

“Sufrí crisis de pánico. Me desmayé en algún momento y era por estrés. Yo no sabía qué me pasaba y tenía miedo de que fuese otra cosa, algo mucho más grave. Necesitaba un descanso. Uno ahí también se da cuenta de la importancia de la salud mental, de todo a lo que estamos expuestos día a día por la presión que tenemos. Ahora trabajo todo esto y estoy mucho mejor”, finalizó.

Los números de “Tiane” en La Roja Femenina

Hasta su salida voluntaria de la Selección Chilena hace casi dos años, Christiane Endler defendió la camiseta nacional durante 15 años, desde 2009 hasta 2023, donde disputó 104 juegos, en los que consiguió un histórico segundo puesto en Copa América 2018, clasificó al Mundial de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.