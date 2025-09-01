Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena Femenina

Christiane Endler revela cita cumbre con Luis Mena para volver a la Selección Femenina

La mejor arquera en la historia del país dio cuenta de la charla que tuvo con el técnico de La Roja y confesó que "las puertas están abiertas" sin dar una fecha clave.

Por Alfonso Zúñiga

Christiane Endler en vías de regresar a la Selección Chilena Femenina.
© Getty ImagesChristiane Endler en vías de regresar a la Selección Chilena Femenina.

El 31 de octubre del 2023 fue la última vez que Christiane Endler salió a defender la portería de la Selección Chilena Femenina. En el Estadio Sausalito de Viña del Mar, fue la capitana del equipo que derrotó por 2-1 a Estados Unidos en la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Tras ese juego vino la polémica y bullada renuncia al combinado nacional, donde acusó una serie de conflictos con la ANFP, donde incluso recibió las críticas de los hinchas, los que llegaron a acusarla de “antipatriota” por su decisión. Ya son casi dos años de ese hecho.

Todo ese tiempo pasó para que la propia Tiane Endler reconociera por primera vez, en conversación con el diario La Tercera, que está dispuesta a regresar a la Selección Femenina. Tanto es así que entregó detalles de la reunión que tuvo con el técnico Luis Mena.

Christiane Endler es elegida entre las mejores arqueras del mundo en toda la historia del fútbol femenino

ver también

Christiane Endler es elegida entre las mejores arqueras del mundo en toda la historia del fútbol femenino

Endler revela reunión para volver a la Selección

Cuando restan poco menos de dos meses para el comienzo de la Liga de Naciones Conmebol, clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027, el deseo del entrenador es contar con la mejor arquera de la historia para este nuevo proceso.

Al respecto, Endler comentó al matutino que “yo la extraño (a la Selección). Cuando estuve en Chile me junté con Luis Mena y conversamos. Las puertas de ambas partes están abiertas para volver“, aunque aclara que “aún no decido nada”.

Cuando se le pregunta qué pasó para su cambio de opinión, si bien “Tiane” reconoce que “no sé qué tantas cosas habrán cambiado” en el entorno de La Roja, si manifiesta que “yo estoy mejor mentalmente“.

Publicidad

Los números de “Tiane” en La Roja Femenina

Hasta su salida voluntaria de la Selección Chilena hace casi dos años, Christiane Endler defendió la camiseta nacional durante 15 años, desde 2009 hasta 2023, donde disputó 104 juegos, en los que consiguió un histórico segundo puesto en Copa América 2018, clasificó al Mundial de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lee también
Desde la Roja defienden a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo
Colo Colo

Desde la Roja defienden a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo

Desde La Roja le piden a Colo Colo parar con los reclamos
Colo Colo

Desde La Roja le piden a Colo Colo parar con los reclamos

¿Fácil? El calendario de la Roja FEM para la inédita Liga de Naciones
Femenino

¿Fácil? El calendario de la Roja FEM para la inédita Liga de Naciones

Periodista da una lección de la jugada de Correa con Zaldivia: "Amarilla"
Chile

Periodista da una lección de la jugada de Correa con Zaldivia: "Amarilla"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo