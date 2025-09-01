El 31 de octubre del 2023 fue la última vez que Christiane Endler salió a defender la portería de la Selección Chilena Femenina. En el Estadio Sausalito de Viña del Mar, fue la capitana del equipo que derrotó por 2-1 a Estados Unidos en la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Tras ese juego vino la polémica y bullada renuncia al combinado nacional, donde acusó una serie de conflictos con la ANFP, donde incluso recibió las críticas de los hinchas, los que llegaron a acusarla de “antipatriota” por su decisión. Ya son casi dos años de ese hecho.

Todo ese tiempo pasó para que la propia Tiane Endler reconociera por primera vez, en conversación con el diario La Tercera, que está dispuesta a regresar a la Selección Femenina. Tanto es así que entregó detalles de la reunión que tuvo con el técnico Luis Mena.

Endler revela reunión para volver a la Selección

Cuando restan poco menos de dos meses para el comienzo de la Liga de Naciones Conmebol, clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027, el deseo del entrenador es contar con la mejor arquera de la historia para este nuevo proceso.

Al respecto, Endler comentó al matutino que “yo la extraño (a la Selección). Cuando estuve en Chile me junté con Luis Mena y conversamos. Las puertas de ambas partes están abiertas para volver“, aunque aclara que “aún no decido nada”.

Cuando se le pregunta qué pasó para su cambio de opinión, si bien “Tiane” reconoce que “no sé qué tantas cosas habrán cambiado” en el entorno de La Roja, si manifiesta que “yo estoy mejor mentalmente“.

Los números de “Tiane” en La Roja Femenina

Hasta su salida voluntaria de la Selección Chilena hace casi dos años, Christiane Endler defendió la camiseta nacional durante 15 años, desde 2009 hasta 2023, donde disputó 104 juegos, en los que consiguió un histórico segundo puesto en Copa América 2018, clasificó al Mundial de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.