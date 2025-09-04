La era de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo ya es una realidad. El DT argentino de 47 años tiene la misión de levantar a un equipo que ha pasado en el suelo la mayor cantidad del tiempo en este 2025 para el olvido.

Por lo menos en sus primero trabajos el trasandino ha intentado dejar su sello. Sin ir más lejos, llamó la atención que llegó al Estadio Monumental a las 6:30 AM y que sus entrenamientos tuvieron una duración de casi dos horas y media.

No obstante, el Cacique necesita de más intervención para comenzar a salvar esta temporada bastante compleja. Así lo siente Luis Mena, quien en su calidad de emblema del Cacique le dejó una tarea clara a Fernando Ortiz como flamante nuevo DT albo.

“Leí que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso”

El multicampeón declaró en charla con ADN Radio que “Colo Colo no te permite no ganar, sin duda es una tarea importante para el nuevo cuerpo técnico. Se le desea lo mejor porque sabemos que es un desafío duro. Colo Colo está en una posición incómoda en la tabla”.

“Leí por ahí que es un entrenador al que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso. Comparto plenamente el tiraje a la chimenea, de hacer jugar a jugadores jóvenes de verdad y no de 21 o 22 años”, agregó.

Fernando Ortiz tiene mucho que trabajar en el Cacique.

En ese sentido, el ex defensor sostuvo que “ha sido un centenario bien duro. Todos pensamos que ibamos a estar peleando Copa Libertadores o Sudamericana. Pero el fútbol es así, no es una ciencia cierta; si la pelota pega en el palo y sale… lamentablemente es así”.

“Este equipo siempre te va a exigir muchísimo. Me acuerdo cuando estábamos en la quiebra y el equipo se armó con muchos juveniles, pero la gente igual te exigía ganar. Llegamos a semifinales en un torneo y la gente no estaba muy contenta”, concluyó.

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer encuentro del DT argentino con los albos será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

