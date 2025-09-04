Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Emblema de Colo Colo le deja una clara tarea a Fernando Ortiz: “Que haga jugar a juveniles de verdad, no a…”

Luis Mena aseguró que el argentino se la tiene que jugar por hacer jugar a la cantera del Cacique. “Comparto plenamente el tiraje a la chimenea”, afirmó.

Por Patricio Echagüe

La era de Fernando Ortiz comenzó con todo en el Cacique.
© Colo Colo.La era de Fernando Ortiz comenzó con todo en el Cacique.

La era de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo ya es una realidad. El DT argentino de 47 años tiene la misión de levantar a un equipo que ha pasado en el suelo la mayor cantidad del tiempo en este 2025 para el olvido.

Por lo menos en sus primero trabajos el trasandino ha intentado dejar su sello. Sin ir más lejos, llamó la atención que llegó al Estadio Monumental a las 6:30 AM y que sus entrenamientos tuvieron una duración de casi dos horas y media.

No obstante, el Cacique necesita de más intervención para comenzar a salvar esta temporada bastante compleja. Así lo siente Luis Mena, quien en su calidad de emblema del Cacique le dejó una tarea clara a Fernando Ortiz como flamante nuevo DT albo.

Jorge Almirón no lo pescaba: el cortado que reaparece en Colo Colo con Fernando Ortiz

ver también

Jorge Almirón no lo pescaba: el cortado que reaparece en Colo Colo con Fernando Ortiz

“Leí que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso”

El multicampeón declaró en charla con ADN Radio que “Colo Colo no te permite no ganar, sin duda es una tarea importante para el nuevo cuerpo técnico. Se le desea lo mejor porque sabemos que es un desafío duro. Colo Colo está en una posición incómoda en la tabla”.

“Leí por ahí que es un entrenador al que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso. Comparto plenamente el tiraje a la chimenea, de hacer jugar a jugadores jóvenes de verdad y no de 21 o 22 años”, agregó.

Fernando Ortiz tiene mucho que trabajar en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Fernando Ortiz tiene mucho que trabajar en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

En ese sentido, el ex defensor sostuvo que “ha sido un centenario bien duro. Todos pensamos que ibamos a estar peleando Copa Libertadores o Sudamericana. Pero el fútbol es así, no es una ciencia cierta; si la pelota pega en el palo y sale… lamentablemente es así”.

“Este equipo siempre te va a exigir muchísimo. Me acuerdo cuando estábamos en la quiebra y el equipo se armó con muchos juveniles, pero la gente igual te exigía ganar. Llegamos a semifinales en un torneo y la gente no estaba muy contenta”, concluyó.

La conferencia de prensa más extraña en la carrera de Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo: “Se equivocaron de entrenador”

ver también

La conferencia de prensa más extraña en la carrera de Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo: “Se equivocaron de entrenador”

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer encuentro del DT argentino con los albos será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Publicidad
Lee también
¿Vuelve a La Roja? Tiane Endler revela cita cumbre con Luis Mena
Femenino

¿Vuelve a La Roja? Tiane Endler revela cita cumbre con Luis Mena

Desde la Roja defienden a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo
Colo Colo

Desde la Roja defienden a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo

Desde La Roja le piden a Colo Colo parar con los reclamos
Colo Colo

Desde La Roja le piden a Colo Colo parar con los reclamos

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca
Internacional

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo