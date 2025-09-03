Fernando Ortiz fue nombrado como DT de Colo Colo y ya inició su estadía en el cuadro más ganador de Chile. Tuvo un comienzo madrugador, tal como acostumbraba a hacer en el América de México. Precisamente en ese club, uno de los más grandes del fútbol azteca, vivió una situación insólita.

Todo ocurrió el 26 de febrero de 2023 en la 9° jornada de la primera división. Aquel día, las Águilas del Tano Ortiz vencían por 2-0 al Atlas. Pero el cuadro de Guadalajara pudo rescatar un punto gracias a un doblete del uruguayo Brian Lozano.

Luego de esa decepción, el flamante estratego colocolino tuvo que responder una pregunta inesperada. Fue un periodista peruano que quiso profundizar en la situación de dos habituales seleccionados de la Bicolor. “¿Qué sensación le deja Anderson Santamaría y a Edison Flores cuánto le falta?”, consultó el reportero.

“Creo que se equivocaron de entrenador. Yo soy el del América, no del Atlas”, aseguró el Tano Ortiz. El destinatario de la pregunta que pretendía el comunicador fue Benjamín Mora. Pero estuvo rapidísimo para cambiar el foco y arreglar su confusión.

Fernando Ortiz en aquel partido que el América igualó ante el Atlas tras ir 2-0 arriba. (Refugio Ruiz/Getty Images).

“Sí. Discúlpeme, fue la conexión de internet. Quería preguntarle por Pedro Aquino”, corrigió el periodista para evitar una vergüenza mayor. Ahí sí tuvo la respuesta que buscaba. Y dejó imágenes que saldrán en varios recuentos sobre chascarros en ruedas de prensa.

Evidentemente a Fernando Ortiz no le ocurrirá lo mismo que vivió como DT del América en su etapa como adiestrador de Colo Colo. Ese día, dijo esto sobre Pedro Aquino, a quien el Tano mandó a la cancha en los 77 minutos del encuentro.

“Es una decisión que corresponde al interior del seno de cuerpo técnico. Pedro está trabajando muy bien. Tendrá que esperar la posibilidad cuando yo lo crea conveniente”, sentenció Ortiz sobre este jugador que hoy tiene 30 años y milita en Alianza Lima.

Pedro Aquino ante el chileno Jean Meneses en un partido entre el América y el Toluca. (Agustin Cuevas/Getty Images).

De todas maneras, Aquino sumó mucha continuidad con Ortiz como entrenador en el América de México. Disputó 49 partidos, dio dos asistencias y recibió 10 tarjetas amarillas. El limeño suma esa misma cantidad de encuentros en la selección adulta de Perú.

