Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El empleado del mes: Fernando Ortiz le da una clase a Almirón y llega de madrugada a su primer día en Colo Colo

El nuevo entrenador albo tomó radical decisión y llamó la atención de todos los funcionarios en su estreno.

Por Nelson Martinez

El Tano Ortiz revoluciona Colo Colo.
© Photosport.El Tano Ortiz revoluciona Colo Colo.

Ya lo había anticipado en su conferencia de prensa de presentación y rápidamente revoluciona Colo Colo en su primer día al mando de un entrenamiento: la era de Fernando Ortiz comenzó en Macul.

Sé dónde estoy sentado, sé lo que significa estar en esta silla. El compromiso que conlleva eso es tener que estar en los primeros planos y hoy Colo Colo no lo está”, dijo el enfrentar los medios.

Por eso, este martes 2 de septiembre ya dio que hablar destacando con una radical decisión que ya lo distanció de Jorge Almirón, quien se fue con relaciones rotas con Blanco y Negro.

Al que madruga… Dios lo ayuda en Colo Colo

Fernando Ortiz llamó la atención tras arribar a primera hora a las instalaciones del Estadio Monumental este martes, hecho que remeció las redes sociales de los hinchas de Colo Colo.

Presentación del entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo/Photosport

Presentación del entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo/Photosport

“La era de Fernando Ortiz comenzó a las 06:30 de la mañana. El nuevo DT de Colo Colo fue el primero en llegar hoy al Estadio Monumental”, reveló el periodista Rodrigo Gómez, de Cooperativa.

Publicidad

Y desde ya el carismático nuevo DT tomó distancia del trabajo de Jorge Almirón, lo que se suma a la llamativa primera conferencia con bromas y saludos a todos los personeros en los pupitres.

Tweet placeholder

Por ahora, el estreno de Fernando Ortiz en Colo Colo está programado para el domingo 14 de septiembre, en el Estadio Santa Laura, cuando los albos definan la Supercopa ante U de Chile.

Publicidad
Lee también
Ortiz acepta cláusula "anti Almirón" en Colo Colo: "El tiempo es..."
Colo Colo

Ortiz acepta cláusula "anti Almirón" en Colo Colo: "El tiempo es..."

En Colo Colo esperan con los brazos abiertos a Fernando Ortiz
Colo Colo

En Colo Colo esperan con los brazos abiertos a Fernando Ortiz

El mensaje de despedida de Vidal a Almirón: "Querido profe"
Colo Colo

El mensaje de despedida de Vidal a Almirón: "Querido profe"

Conocido periodista se suma a las críticas por llegada de Alexis al Sevilla
Alexis Sánchez

Conocido periodista se suma a las críticas por llegada de Alexis al Sevilla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo