Ya lo había anticipado en su conferencia de prensa de presentación y rápidamente revoluciona Colo Colo en su primer día al mando de un entrenamiento: la era de Fernando Ortiz comenzó en Macul.

“Sé dónde estoy sentado, sé lo que significa estar en esta silla. El compromiso que conlleva eso es tener que estar en los primeros planos y hoy Colo Colo no lo está”, dijo el enfrentar los medios.

Por eso, este martes 2 de septiembre ya dio que hablar destacando con una radical decisión que ya lo distanció de Jorge Almirón, quien se fue con relaciones rotas con Blanco y Negro.

Al que madruga… Dios lo ayuda en Colo Colo

Fernando Ortiz llamó la atención tras arribar a primera hora a las instalaciones del Estadio Monumental este martes, hecho que remeció las redes sociales de los hinchas de Colo Colo.

“La era de Fernando Ortiz comenzó a las 06:30 de la mañana. El nuevo DT de Colo Colo fue el primero en llegar hoy al Estadio Monumental”, reveló el periodista Rodrigo Gómez, de Cooperativa.

Y desde ya el carismático nuevo DT tomó distancia del trabajo de Jorge Almirón, lo que se suma a la llamativa primera conferencia con bromas y saludos a todos los personeros en los pupitres.

Por ahora, el estreno de Fernando Ortiz en Colo Colo está programado para el domingo 14 de septiembre, en el Estadio Santa Laura, cuando los albos definan la Supercopa ante U de Chile.

