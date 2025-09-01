Este lunes se realizó la presentación oficial de Fernando Ortiz en Colo Colo. El argentino llega a hacerse cargo del club albo tras la polémica salida de Jorge Almirón y luego de los cuatro puntos obtenidos por la dupla interina conformada por Hugo González y Luis Pérez.

Es en ese contexto donde el argentino instaló rápidamente un estilo ameno con la prensa y no rehusó preguntas, entre ellas, sobre cuál estilo busca darle al elenco albo, sobre todo tras la mala campaña en resultados -y en juego- que hoy los tiene ubicados en la zona media de la tabla de posiciones.

El estilo que Fernando Ortiz buscará en Colo Colo:

Ortiz comenzó la conferencia de prensa mostrando respeto por Jorge Almirón, destacando que fue campeón con el club, pero también señalando que: “lo que diga la gente se puede o no compartir”, refiriéndose al estilo de juego más defensivo de su antecesor.

Tras ello, el nuevo entrenador albo dejó claro cuál será su filosofía en el club: “Mi idea de juego es ser protagonista en cualquier cancha. Somos un equipo grande y debemos proponer. Es imposible no hacerlo en este club, es un riesgo grande, pero voy a ganar en todas las canchas”, afirmó.

Luego reiteró que el club debe jugar con una mentalidad ofensiva, sin importar el rival o el lugar: “Colo Colo es el club más grande del país y tiene que proponer donde sea que juegue” , sentenció.

Finalmente, indicó que tiene un plan para mejorar el rendimiento del equipo y será trabajado directamente con los jugadores: “Lo que se debe mejorar se lo diré a los jugadores para luego trabajarlo en el día a día. Debemos jugar y proponer como equipo grande” , concluyó.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?