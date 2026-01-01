Deportes Puerto Montt cerró una excelente temporada donde sellaron el esperado ascenso y competirán en Primera B este 2026. Ante esto, el club se encuentra alistando al plantel y, para sorpresa de los hinchas, una de sus figuras no seguirá en el equipo.

Carlos Rodríguez, el jugador argentino, no se quedará en el club sureño, donde fue una de las piezas claves para conseguir el ascenso a Primera B. En conversación con AS, el jugador reveló los motivos de su salida.

La salida de Rodríguez de Deportes Puerto Montt

El jugador se ganó su espacio en el plantel, por lo que fue inesperada su salida. “Fue por un tema del cupo y porque cambiaron de DT. Era obvio, lo sabía. Era un 50-50, lo veía venir. Siempre hablé con Pablo Soto (Gerente Deportivo de DPM) y me iba contando como venía la mano”.

“Me hubiese gustado seguir en Puerto Montt y que me dieran la chance de mostrarme en Primera B porque sé que estoy preparado. No sentí que me hayan valorado en el equipo, hasta mis compañeros me lo reconocían y me preguntaban, porque según ellos era una de las piezas claves para renovar”, añadió.

ver también Audax Italiano vive importante baja para el 2026: Jugador ya fue presentado en nuevo club

Añadiendo que fue complicado. “Que te lo reconozca el plantel y la dirigencia no se dé cuenta de ello, me molestó un poco. Pero son cosas del fútbol, yo sé que esto es así, es duro. Son más las malas que las buenas y uno tiene que aguantar y estar preparado para esas cosas también”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, revela que busca seguir jugando en la liga de ascenso, a pesar de que tiene ofertas de otros clubes.

“Estoy a la espera. Me han llegado ofertas de Segunda División, pero estoy esperando algo de Primera B. No tengo representante, aunque hay gente que me está moviendo. Estoy a la espera. El 5 de enero vuelvo a Chile con mi mujer que es de San Vicente de Tagua Tagua”.