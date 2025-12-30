Comienza a moverse el mercado de fichajes 2026 y, con ello, Audax Italiano ya planifica lo que será la próxima temporada donde deberán enfrentar un duelo clave para ingresar a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Ante esto, el club vivirá una importante baja para la próxima temporada, ya que se reveló que Gonzalo Collao, portero de 28 años no seguirá vistiendo la camiseta del club de La Florida y ya fue anunciado en su nuevo club.

El nuevo club de Gonzalo Collao

El portero formado en Universidad de Chile se suma a Deportes Puerto Montt, club que se coronó campeón de la Segunda División y disputará la próxima temporada el ascenso de Primera B.

A través de sus redes el club anunció la llegada del arquero de 1,92 metros de estatura. “Gonzalo llega a Puerto Montt con un recorrido que combina proyección”.

Gonzalo Collao fue anunciado en su nuevo club/Photosport

Añadiendo que en su paso por Audax Italiano el jugador logró “consolidándose como un portero de grandes reflejos, físico imponente y seguridad aérea”.

“Con personalidad, alcance y temple, Gonzalo se integra al proyecto 2026 para proteger el arco del Velero y aportar jerarquía en el fondo. Bienvenido a bordo, Gonzalo. Lo mejor está por venir”, cerró el equipo a través de sus redes.

La carrera de Gonzalo Collao

El jugador de 28 años comenzó su carrera en Universidad de Chile el año 2017, para luego sumar paso por clubes como Cobreloa de la Liga Nacional y fuera de Chile defendió la portería de Extremadura UD de España y NK Istra 1961 de Croacia. El 2023 regresó a Chile donde fichó por Palestino, para luego, en 2024, sumarse a Audax Italiano.