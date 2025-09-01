Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Fernando Ortiz habla por primera vez de Arturo Vidal en Colo Colo: “Me sentaré con él”

El nuevo entrenador de Colo Colo dijo qué espera de Vidal, además que bromeó sobre el rol del referente de los albos.

Por Cristián Fajardo C.

Arturo Vidal tendrá una conversación con Fernando Ortiz.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTArturo Vidal tendrá una conversación con Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz fue presentado como el nuevo entrenador de Colo Colo, donde de inmediato habló de los grandes desafíos que se le vienen por delante en una temporada de altos y bajos.

Por lo mismo, una de las primeras preguntas en su conferencia de prensa de presentación en el estadio Monumental tuvo que ver con un referente del club, donde deja claro lo que piensa.

Esto tuvo que ver con Arturo Vidal, quien tuvo un gran protagonismo en el proceso de Jorge Almirón, donde ahora comenzará una nueva etapa con Ortiz a la cabeza.

En ese sentido, el entrenador argentino entregó sus primeras palabras y advirtió de una conversación con el King para iniciar de buena manera el trabajo con el gran ídolo.

Fernando Ortiz fue presentado en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

Fernando Ortiz fue presentado en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

ver también

Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

¿Qué dijo de Vidal el DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz fue consultado por el conocimiento del plantel de Colo Colo, donde, obviamente habló de Sebastián Vegas y Arturo Vidal, dos que siente cercanos.

Publicidad

“A Sebi lo conozco mucho, lo tuve en Monterrey y es una excelente persona. Observo primero la persona y después la profesión”, explicó.

“Soy afortunado de dirigir a Arturo Vidal. Tener un jugador de esa magnitud en el plantel y poder sacarle toda su experiencia, yo sigo aprendiendo. No vengo a imponer mi juego, al contrario, me sentaré con él, le preguntaré cómo tiene ese pelo tan parado y espero que tengamos una buena conexión”, detalló.

Lee también
El nuevo DT albo avisa a la U: "A ganar la Supercopa, no importa cómo"
Colo Colo

El nuevo DT albo avisa a la U: "A ganar la Supercopa, no importa cómo"

Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo
Colo Colo

Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo

Le ponen ardua tarea a nuevo DT albo: ¿Tiene que poner al "lento" Vidal?
Colo Colo

Le ponen ardua tarea a nuevo DT albo: ¿Tiene que poner al "lento" Vidal?

"Sufro cada vez que quieren separar a Messi de Antonella"
Internacional

"Sufro cada vez que quieren separar a Messi de Antonella"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo