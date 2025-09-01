Fernando Ortiz fue presentado como el nuevo entrenador de Colo Colo, donde de inmediato habló de los grandes desafíos que se le vienen por delante en una temporada de altos y bajos.

Por lo mismo, una de las primeras preguntas en su conferencia de prensa de presentación en el estadio Monumental tuvo que ver con un referente del club, donde deja claro lo que piensa.

Esto tuvo que ver con Arturo Vidal, quien tuvo un gran protagonismo en el proceso de Jorge Almirón, donde ahora comenzará una nueva etapa con Ortiz a la cabeza.

En ese sentido, el entrenador argentino entregó sus primeras palabras y advirtió de una conversación con el King para iniciar de buena manera el trabajo con el gran ídolo.

Fernando Ortiz fue presentado en Colo Colo. Foto: TNT Sports.

ver también Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

¿Qué dijo de Vidal el DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz fue consultado por el conocimiento del plantel de Colo Colo, donde, obviamente habló de Sebastián Vegas y Arturo Vidal, dos que siente cercanos.

Publicidad

Publicidad

“A Sebi lo conozco mucho, lo tuve en Monterrey y es una excelente persona. Observo primero la persona y después la profesión”, explicó.

“Soy afortunado de dirigir a Arturo Vidal. Tener un jugador de esa magnitud en el plantel y poder sacarle toda su experiencia, yo sigo aprendiendo. No vengo a imponer mi juego, al contrario, me sentaré con él, le preguntaré cómo tiene ese pelo tan parado y espero que tengamos una buena conexión”, detalló.