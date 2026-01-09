Alan Saldivia puso fin a su ciclo en Colo Colo. El defensa uruguayo de 23 años finalmente fue vendido al Vasco Da Gama y este viernes tomó rumbo hacia Brasil para sumarse a su nuevo club.

Decisión que marcó el fin de un ciclo más que importante en la carrera del charrúa que prácticamente lo ganó todo en el Cacique. “Cumplí un ciclo en Colo Colo, en lo personal me fue bien, contento porque el equipo me dio la oportunidad”, expresó Saldivia en conversación con Redgol.

El defensa que llegó en 2023 disputó 95 partidos y se transformó en un de las piezas fundamentales en la zaga. Sin embargo, su última temporada distó mucho de su mejor versión. Pese a ello, el jugador recalcó que se va de la mejor forma del club.

“El 2025 fue doloroso para todos, no fue el año que esperábamos, más en el Centenario. Uno piensa rendir mucho más, pero es parte del proceso”, aseguró el ganador de la Copa Chile (2023), Liga de Primera (2024) y Supercopa (2024).

Alan Saldivia agradeció a Arturo Vidal

Alan Saldivia deja Colo Colo y en los próximos días será presentado en Vasco Da Gama. ByN vendió finalmente el 55% de su pase por el monto de 1,2 millones de dólares. A esto se suman 300 mil dólares por bonos por objetivos y la opción de comprar un 15% adicional.

Salida de Saldivia donde el propio jugador destacó la labor de Arturo Vidal. Es que el King con su experiencia fue determinante a la hora de tomar la decisión de partir al fútbol brasileño.

“Se dicen muchas cosas de él. Pero él te da consejos y uno siempre lo escucha. Uno sabe que cuando cumple un ciclo uno debe partir. El me lo dijo también. Eso habla muy bien como jugador”, sentenció el jugador antes de subirse al avión rumbo a Brasil.

