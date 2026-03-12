Universidad de Chile vive un complejo panorama con las lesiones de sus jugadores, siendo la más grave la situación con Octavio Rivero, donde se decidió una cirugía por los problemas en su rodilla.

Fue incluso el sitio Emisora Bullanguera quienes confirmaron que el uruguayo ingresará al pabellón en la jornada del viernes, para tratar la sinovitis, aunque con más énfasis el problema de fondo: una lesión osteocondral.

Por lo mismo, está latente el tema de cómo se autorizó la llegada del delantero a la U, teniendo en cuenta que es un acumulación de lesiones en la misma zona lo que ahora le afectan.

Fue Johnny Herrera quien golpeó la mesa por esta situación, donde echa al agua a Rivero, dejando en claro que esto no se produce de un día para otro y apunta a quién hizo la revisión en la U.

“La lesión de Rivero no es de un mes para otro”

Octavio Rivero sólo ha podido disputar 91 minutos en Universidad de Chile, con aparición en dos partidos, teniendo en cuenta los problemas en su rodilla izquierda, que será operada.

Algo que Johnny Herrera pone como ejemplo de los problemas de la U a la hora de dar luz verde para su contratación, porque es una lesión que no apareció de la nada.

“Esa lesión la he conversado con cuanto es kinesiólogos amigo y eso no es de un mes para otro, eso es un arrastre de lesión y si no lo detectaste ese tipo de problema es otra cosa. No sé hace cuánto no jugaba”, lanzó el ex portero.

Pero hay algo que molesta más y lo hizo saber para relacionarlo: “Dejaron ir a Di Yorio por no pagar dos pesos más, lo conversamos, es un delantero probado, está bien es caro, pero vas agarrar uno más barato que te va a costar más caro, como le está costando a la U ahora”.

