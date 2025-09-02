Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Investigación

Diputada despide a hincha fallecido en el Estadio Monumental: anuncian sumario

La congresista independiente Mónica Arce comentó lo ocurrido en el Superclásico en sus redes sociales.

Por Felipe Pavez Farías

Inician sumario en el Monumental por hincha fallecido en el Superclásico
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTInician sumario en el Monumental por hincha fallecido en el Superclásico

El Superclásico 198 fue para Colo Colo que en el Estadio Monumental superó por 1-0 a Universidad de Chile. Con solitaria anotación de Vicente Pizarro, los albos volvieron a los triunfos en la Liga de Primera. 

El tema es que el partido estuvo en duda por el sensible fallecimiento de un hincha. El hecho se reportó en la previa al pitazo inicial, cuando el involucrado se subió a los techos del recinto para cambiarse de ubicación. 

Aníbal Mosa y muerte de hincha de Colo Colo: “Carabineros nos dijo que debíamos…”

ver también

Aníbal Mosa y muerte de hincha de Colo Colo: “Carabineros nos dijo que debíamos…”

Según se reportó, el objetivo era pasarse hasta el sector Cordillera. Sin embargo, producto de la techumbre, sufrió una fuerte caída. Pese a los intentos de personal de salud, el hombre de 31 años falleció minutos más tarde.

Ante esto, durante la jornada de este martes se supo que la víctima Sergio Arce Romero, es hermano de la diputada Mónica Arce. La congresista Independiente comentó lo ocurrido en su WhatsApp donde lamentó la partida de su familiar.

“Extrañarte… se queda corto con el sentimiento que hoy nos invade”, lamentó junto con la imagen que publicó el Centro Educativo Salesianos Alameda. 

Tweet placeholder
Publicidad

Inician sumario en el Estadio Monumental 

Por lo ocurrido, la Secretaría Regional Ministerial de Salud decidió inicial un sumario por lo ocurrido el reciente 31 de agosto en el Monumental. 

Este sumario sanitario busca generar las correcciones necesarias para que hechos tan graves como este no se repitan”, indicó el comunicado publicado por el organismo. Todos los antecedentes serán entregados al Ministerio Público. Por lo que no se descartan próximas sanciones como reducción de aforo o hasta parados sin público. 

Lee también
Italiano, campeón en Chile y le dio un drástico giro a su carrera
Campeonato Nacional

Italiano, campeón en Chile y le dio un drástico giro a su carrera

Esto cobran Gustavo Álvarez en la U y Fernando Ortiz en Colo Colo
Campeonato Nacional

Esto cobran Gustavo Álvarez en la U y Fernando Ortiz en Colo Colo

Figura de la UC es demandada por representante por $50 millones
Universidad Católica

Figura de la UC es demandada por representante por $50 millones

DT chileno celebra un refuerzo que maravilló al mundo en Qatar 2022
Internacional

DT chileno celebra un refuerzo que maravilló al mundo en Qatar 2022

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo