Diputada despide a hincha fallecido en el Estadio Monumental: anuncian sumario

El Superclásico 198 fue para Colo Colo que en el Estadio Monumental superó por 1-0 a Universidad de Chile. Con solitaria anotación de Vicente Pizarro, los albos volvieron a los triunfos en la Liga de Primera.

El tema es que el partido estuvo en duda por el sensible fallecimiento de un hincha. El hecho se reportó en la previa al pitazo inicial, cuando el involucrado se subió a los techos del recinto para cambiarse de ubicación.

Según se reportó, el objetivo era pasarse hasta el sector Cordillera. Sin embargo, producto de la techumbre, sufrió una fuerte caída. Pese a los intentos de personal de salud, el hombre de 31 años falleció minutos más tarde.

Ante esto, durante la jornada de este martes se supo que la víctima Sergio Arce Romero, es hermano de la diputada Mónica Arce. La congresista Independiente comentó lo ocurrido en su WhatsApp donde lamentó la partida de su familiar.

“Extrañarte… se queda corto con el sentimiento que hoy nos invade”, lamentó junto con la imagen que publicó el Centro Educativo Salesianos Alameda.

Inician sumario en el Estadio Monumental

Por lo ocurrido, la Secretaría Regional Ministerial de Salud decidió inicial un sumario por lo ocurrido el reciente 31 de agosto en el Monumental.

“Este sumario sanitario busca generar las correcciones necesarias para que hechos tan graves como este no se repitan”, indicó el comunicado publicado por el organismo. Todos los antecedentes serán entregados al Ministerio Público. Por lo que no se descartan próximas sanciones como reducción de aforo o hasta parados sin público.