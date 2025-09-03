Fernando Ortiz llegó esta semana a Chile para convertirse en el nuevo entrenador de Colo Colo. Ni siquiera alcanzó a llegar a ver el Superclásico ante U. de Chile, pero ya se empapa con el Cacique.

De hecho asegura que algo que le llama mucho la atención es la hinchada de los albos, lo que pudo ver a través de televisión en el partido ante los azules en el Monumental.

“Estuve en el sentado del sillón de mi casa viendo el recibimiento de nuestra gente. En verdad es impresionante, muy lindo“, sostuvo en una charla íntima con el canal de Colo Colo.

También dijo que uno de sus deseos es dirigir luego en el recinto de Macul. “Quiero presenciar un partido con toda su hinchada y devolverle con el trabajo que uno hace la felicidad en la cara de los hinchas”, expresó el Tano.

La confianza en el plantel de Colo Colo

Ortiz manifestó que Colo Colo está para lograr cosas importantes pues siente que jugaron un gran partido ante Universidad de Chile.

“Manejaron bien el partido los chicos, se ganó un partido importantísimo. Veo todos los partidos que me gustan, los equipos grandes, tengo ex jugadores que jugaron en Colo Colo. Es inevitable no saber de esta institución”, manifestó.

También dejó claro que no llegará a ser un sargento en el Monumental. “Conocer a los jugadores es lo que siempre anhelo e intercambias opiniones“, sostuvo.

Su debut será en la Supercopa ante Universidad de Chile, el 14 de septiembre, en el estadio Santa Laura. En el Monumental será ante Iquique, en el duelo postergado, el 26 de septiembre.

