Fernando Ortiz tuvo su primer entrenamiento en Colo Colo este martes. Está conociendo al plantel con la mira puesta en lo que será la Supercopa ante U. de Chile, que se jugará el domingo 14 de septiembre.

Fabián Estay, comentarista del fútbol mexicano, conversó con TNT Sports y asegura que de inmediato hará notar su mano. “América tiene 40 millones de seguidores. No se va a asustar, aunque Colo Colo tenga una historia más importante”, señaló.

Por lo mismo es que detalló tres cosas que cambiará de inmediato. “Sabe que va a un equipo importante y elige bien. Le gustan los jóvenes, la presión alta e ir para adelante, ser protagonista de local y de visita”, explicó.

Eso sí, sabe que su palabra no es ley. “Espero no equivocarme, pues también le tiré flores a Gareca cuando llegó a la selección chilena y sabemos su resultado”, indicó.

Estay confía en el trabajo del Tano Ortiz

El trabajo de Ortiz con los jóvenes

Estay detalló el trabajo que hizo el Tano Ortiz tanto en América como en Monterrey con los juveniles, a los que les llaman fuerzas básicas en suelo azteca.

“En América lo hizo con los jóvenes, generó una competencia interna importante. Potenció a jugadores nuevos, que no eran importantes y los hizo de selección”, dijo en primera instancia.

Luego detalló que “en Monterrey había jugadores de más experiencia e hizo debutar a 8 jóvenes. Tendrá que definir bien lo que quiere. La jerarquía es importante, pero se les debe exigir”, señala.

“Tiene tres experiencias en México, antes estuvo en la Sub 20, debe ver materia prima en Colo Colo para tomar esta situación. ¿Si debe irse en caso que el vaya mal? Es importante la forma. Si queda fuera de copas internacionales por un gol de contragolpe siendo el arquero rival la figura, se hará el análisis”, explica Estay.

También señala que no jugará con tres defensores, como tantas veces lo hizo Jorge Almirón. “Por lo que lo conocí acá, hizo un trabajo ofensivo, protagonista, de transiciones rápidas. Un 4-3-3, con Diego Valdés detrás de los delanteros. El Tano es un técnico serio, espero no equivocarme, quiero que Colo Colo esté en competencias internacionales”, manifestó.

Finalmente detalló que si no tuvo un buen paso en Santos Laguna, fue por los jugadores. “No le fue tan bien en Santos porque no tenía la misma materia prima que en América y Monterrey”, detalló.