La era de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo ha comenzado. Este martes y luego de ser presentado durante la jornada del lunes, el técnico dirigió su primer entrenamiento al mando del primer equipo del Cacique.

El estratega tuvo una jornada que arrancó desde muy temprano, llegando de madrugada al Estadio Monumental para preparar todo. Pero más allá de eso, lo que llamó la atención de los hinchas es el regreso de uno que estaba cortado con Jorge Almirón.

Justo cuando desde el Club Social y la dirigencia han remarcado la importancia de darle tiraje a la cantera, el DT apuesta por un nombre que hace rato los fanáticos piden. Un gesto pequeño, pero que deja claro que quiere probarlos a todos para armar su equipo.

Manley Clerveaux, de cortado por Jorge Almirón a pelear un lugar con Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo comenzó los trabajos de la mano de Fernando Ortiz y lo hizo con un esperado regreso al primer equipo. Manley Clerveaux participó de la práctica de este martes, iniciando su lucha por tomar mayor protagonismo.

Manley Clerveaux estuvo presente en la primera práctica de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo. Foto: Photosport.

El extremo ha dejado muy buenas sensaciones cuando se le ha visto, pero con Jorge Almirón nunca pudo tener rodaje. El ex entrenador albo lo mantuvo alejado y apenas lo utilizó en un duelo por Copa Chile y el amistoso con Real Valladolid.

Ahora, con un nuevo ciclo comenzando, Fernando Ortiz decidió darle la chance de que se muestre. El club compartió imágenes de lo que fue el primer día del DT y algunos de los movimientos que hizo Manley Clerveaux, estando a nada de anotar un golazo.

Con Lucas Cepeda enfocado en la selección chilena y de vuelta con lo justo para la Supercopa ante la U, el técnico tendrá que probar variantes. Esto le abre una gran posibilidad al extremo haitiano de 19 años, que ahora deberá demostrar que puede ser un aporte.

El DT tendrá dos semanas para trabajar tranquilamente junto al plantel y así ir conociendo a cada uno. De su esquema y estilo de juego todavía es temprano para hablar, pero sí queda claro que todos tendrán chances de pelear un lugar.

Fernando Ortiz sorprende con la aparición de Manley Clerveaux en el primer entrenamiento de su Colo Colo. El haitiano por fin recibe respaldo y ahora sólo debe poner de su parte para no desaprovechar la oportunidad que tanto han pedido por él.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Manley Clerveaux luchará por una camiseta de titular en el Colo Colo de Fernando Ortiz pensando en el próximo desafío. El DT se estrenará al mando del Cacique el próximo domingo 14 de septiembre cuando, desde las 15:00 horas, enfrenten a la U por la Supercopa de Chile en el Estadio Santa Laura.

