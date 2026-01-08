“Jugador de selección”: Así presentó Rosario Central a Vicente Pizarro

Ya es oficial: Vicente Pizarro es jugador de Rosario Central. Un día después de que Colo Colo aprobara la venta del jugador, el club argentino lo presentó a través de sus redes sociales.

“Les comunicamos que Vicente Pizarro se convirtió oficialmente en nuevo futbolista del Club Atlético Rosario Central“, fueron las palabras del club.

“El volante de 23 años, nacido en Santiago de Chile, llega procedente del Colo Colo, donde ha desarrollado toda su trayectoria hasta el momento“, destacaron en Argentina.

“Allí jugó más de 100 partidos, consiguió 6 títulos, entre los que se destacan 2 ligas chilenas y tuvo roce internacional, disputando Copa Libertadores“, sumaron.

“Pizarro es también jugador de la selección absoluta de Chile, con la que ya disputó partidos de eliminatorias, tras haber acumulado experiencias en los combinados juveniles de su país. Le damos la bienvenida a Vicente y le deseamos los mayores éxitos con nuestra camiseta“, cerraron.

Ahora, el excapitán de Colo Colo se suma a la pretemporada que dirige Jorge Almirón. Con Central, Vicente Pizarro jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.