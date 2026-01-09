Gran sorpresa causó la noticia dada a conocer este jueves en redes sociales, donde se reveló que la concesionaria que administra Colo Colo, realizó un descuento unilateral correspondiente al pago de diciembre a jugadoras, cuerpo técnico y staff de la rama femenina.

Posteriormente, se conoció que, si bien las jugadoras recibieron el sueldo base de manera íntegra, no ocurrió lo mismo con los bonos por objetivos conseguidos, los cuales fueron pactados con anterioridad. Si bien la medida se “justificaría” en los problemas económicos que arrastra el Cacique tras un complejo 2025 deportivo de la rama masculina y sus consecuencias monetarias, la decisión llega en un mal momento, considerando lo unilateral de la medida y que la rama femenina venía de cerrar una campaña histórica.

Y es que el plantel femenino no solo consiguió un histórico tetracampeonato a nivel local, sino que además firmó una destacada participación internacional, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores.

ByN devuelve montos a jugadoras de Colo Colo, pero…

Ante esta situación, fueron numerosos los hinchas albos que arremetieron contra la Blanco y Negro en redes sociales, y producto de la repercusión, uno de los primeros medios en informar el caso, TodoAlbas, entregó nuevas actualizaciones mediante cuatro puntos clave. Uno de ellos, titulado “Devoluciones parciales” , señala que Blanco y Negro habría reintegrado los montos adeudados a las jugadoras, indicando: “Ayer, la diferencia fue devuelta a jugadoras”.

Sin embargo, el mismo informe generó sorpresa al aclarar que no ocurrió lo mismo con otros integrantes de la rama femenina, agregando: “mientras que cuerpo técnico y staff técnico no han recibido devolución”.

Adicionalmente, el medio sostuvo que, hasta el momento, ningún representante del club ha entregado una explicación formal ni escrita respecto a los motivos de estos descuentos.