Newell’s dio un golpe en el mercado y aseguró la incorporación de Gabriel Arias, quien selló un vínculo por un año con la Lepra, apuntando a sumar experiencia y voz de mando para la próxima Liga Profesional.

En su presentación, el arquero explicó los motivos que lo llevaron a optar por el elenco rosarino luego de quedar libre de Racing de Avellaneda.

Gabriel Arias es fichado en Newell’s

El ex seleccionado nacional tuvo palabras a su llegada: “Muy contento con esta nueva experiencia, este nuevo desafío (…) El club tiene mucho para crecer y eso me motiva mucho más. Está en un proceso de rearmado, todos los chicos que han llegado se adaptan rápido, demuestran que quieren estar en el club y conseguir cosas grandes”, señaló.

El portero argentino chileno se inclinó por Newells en vez de las ofertas del fútbol nacional, explicando la motivación de los entrenadores Orsi y Gómez: “Vinieron con la idea de, y lo dije también cuando me presentaron acá, poner a Newell’s en lo más alto. Hay que trabajar para eso (…) y vamos a trabajar para terminar en lo más alto posible”.

Finalmente, Arias cerró con un mensaje centrado en la concentración. “Lo más importante es el primer partido, hay que llegar aceitados; después pensaremos en Independiente, si miramos a lo lejos nos equivocamos”, dejando claro que su enfoque está puesto en dar batalla desde el arranque del torneo.