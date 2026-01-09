De forma inesperada, Coquimbo Unido cerró el fichaje de Lucas Pratto para este 2026. El más feliz con su llegada es su nuevo entrenador, Hernán Caputto, quien solo tuvo elogios para el atacante.

Los Piratas han perdido importantes piezas luego de dar la vuelta olímpica en el 2025, comenzando por el adiós de Esteban González. El Chino partió a Querétaro de México luego de darles el título de Primera División a los Aurinegros. Por eso, tienen bastante trabajo en el mercado.

La llegada de Pratto a Coquimbo

Lucas Pratto supo ser uno de los mejores delanteros de América, brillando en clubes como Universidad Católica, Vélez Sarsfield, River Plate, Sao Paulo y Atlético Mineiro. De hecho, también jugó en Europa en Genoa y Feyenoord, además de defender a la selección argentina.

Luego de un discreto paso por Sarmiento de Junín, Coquimbo Unido cerró a Pratto como el reemplazante de Cecilio Waterman. Si bien el Oso no llega en su mejor momento, los Piratas confían en sacarle hasta su última gota goleadora.

“Muy contento. Es un jugador de jerarquía. Siempre tuvo el deseo de venir desde el inicio, desde que nos contactamos el club, los dirigentes y uno”, indicó Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido para la temporada 2026.

Los Piratas disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Lucas Pratto está a 2 goles de convertirse en el máximo artillero argentino del torneo internacional. Caputto confía en que el atacante de 37 años le transmita esta experiencia al resto del equipo.

Pratto viene de Sarmiento de Junín. Imagen: Getty

“Que se haya concretado y que rápidamente él quiera venir a la ciudad y al equipo es muy bueno. Creo que eso va a jerarquizar aún más el gran ataque que tenemos“, cerró Caputto. Lucas Pratto tendrá su segundo paso por el fútbol chileno, luego de haber jugado en la UC entre 2010 y 2011.