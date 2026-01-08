Vicente Pizarro se despidió de Colo Colo y ya fue confirmado como refuerzo de Rosario Central, donde se reencontró con un director técnico que lo tuvo en el estadio Monumental: Jorge Almirón, quien lo recibió con los brazos abiertos en el Gigante de Arroyito.

Este jueves 8 de enero, el Vicho posó por primera vez con la indumentaria del cuadro Canalla, que se quedó con un título muy polémico en el fútbol argentino durante 2025. Lo hizo a bordo de una bicicleta estática con la tenida de entrenamiento.

La imagen provocó varias reacciones cibernéticas de la hinchada rosarina. Hubo uno que reparó en la falta de sonrisa de Pizarro, quien llega con el cartel de haber sido un indiscutido en los albos, donde además fue capitán. También con el roce internacional que le dio la selección chilena.

La foto de Vicente Pizarro. (Rosario Central).

Pero hubo una respuesta que fue llamativa. Se enfocó en la musculatura del zurdo mediocampista chileno de 23 años. “Tiene los gemelos de Giaccone en los bíceps”, respondió una cuenta, siempre en la ex red social del pajarito. Esas palabras tenían su génesis en una foto viral de un ex jugador Canalla.

La referencia es para Lautaro Giaccone, futbolista surgido del semillero de Central, aunque hoy en día milita en Argentinos Juniors, donde es compañero de otro ex Colo Colo: Brayan Cortés, arquero que se incorporó a los Bichos Colorados tras concluir su préstamo en Peñarol.

Comparan a Vicente Pizarro con un futbolista viral en su primera foto con Rosario Central

Lautaro Giaccone ya no juega en Rosario Central, pero los bíceps de Vicente Pizarro evocaron el recuerdo de la musculatura de sus piernas, que se hizo viral por una publicación que hizo el cuadro de La Paternal. Una imagen donde se ve el desarrollo del tren inferior que tiene el extremo derecho.

Lautaro Giaccone en Argentinos Juniors y sus gemelos virales. (Foto: @AAAJOficial).

Por el momento, el inicio de Pizarro en el cuadro Canalla genera ilusión. Sobre todo después de la salida de un jugador insigne de las últimas campañas: Ignacio Malcorra, un experimentado volante ofensivo que terminó su período en el club y se incorporó a Independiente de Avellaneda, donde será dirigido por el ex albo Gustavo Quinteros.

El tiempo dirá cómo termina la aventura de Pizarro en Rosario Central, donde coincidirá con un campeón del mundo en Qatar 2022: Ángel di María, una de las grandes figuras que tiene el fútbol argentino. También será compañero de Jorge Broun, golero que pasó por Deporte Antofagasta.

