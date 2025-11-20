Increíble lo que sucedió en Argentina. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se sacó un título del sombrero y premió a Rosario Central como campeón del año, por ser el mejor de la tabla acumulada en este 2025. Pero… ¡El trofeo no existía en la reglamentación del Torneo LPF 2025!

Vamos por parte. Primero, la AFA tenía en su normativa 2025 tres campeones para la temporada. Se trata de los títulos conquistados en el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones.

Este último es el título máximo, que enfrenta a los campeones de los dos torneos (en realidad, llamados Copa de la Liga Argentina y torneo de Primera División). Pero, resulta que, de un día para otro, decidieron crear uno nuevo.

ver también La grave amenaza que impacta a un ex DT de U de Chile: “Te voy a romper todo”

Escandaloso título en Argentina

Los consagraron campeones de la Liga 2025 sin base reglamentaria que lo avalara y se desató el escándalo. De hecho, algunos se sirvieron de Chile como ejemplo, haciendo ver que desde este lado de la Cordillera el que se alza con el título de la Primera División es el que suma más puntos en el año.

Pero, claro, con una Primera División compuesta por treinta equipos y una payasada de torneos, es cierto que cualquier cosa puede pasar del otro lado de la Cordillera. Cada año parecen sorprender con algo más inédito y nuevo.

Desde la dirigencia de la AFA explicaron que la medida apunta a “poner en valor la performance sostenida de los equipos” y adelantaron que la continuidad del premio será evaluada en las próximas reuniones del organismo.

Publicidad

Publicidad

Ángel Di María en Rosario Central | Getty Images

Ironizan con el título

Tras la obtención del título, se citó al arquero y capitán de Rosario Central, Jorge Broun, al entrenador, Ariel Holan, y al presidente, Gonzalo Belloso a la sede de la Liga Profesional para hacer efectiva la premiación.

De hecho, se viralizó una foto de Ángel Di María sonriente, con el inédito trofeo en una mano, dentro de un auto. Y, varios también, salieron a hablar de que esto se trata de una movida para premiar al Fideo, más que nada.

Publicidad

Publicidad

Uno de los que ironizó con el título del Canalla fue Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez Sarsfield, quien pidió que se retrotrajera la obtención del premio para su plantel.

“Hay que ver si es retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Para Vélez (primero en la Tabla Anual de 2024) y los demás“, ironizó, pidiendo, luego, que haya compensación pecuniaria para quien obtenga el título.

“¿Les pagan también? Tiene que tener un premio. A los jugadores, a los técnicos también. Hay que pagarles ahora”, cerró Guillermo Barros Schelotto.

Publicidad

Publicidad