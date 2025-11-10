Una insólita situación impactó al fútbol argentino, cuando el árbitro Falcón Pérez fue agredido por un proyectil en medio de un partido, el que resultó ser un martillo que le dio en el rostro.

Fue durante el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Vélez Sarsfield, donde se ve que un martillo fue lanzado hacia la cancha, el que rebotó en el piso y le dio en la cara al juez del encuentro.

Se jugaba el minuto 33 del primer tiempo, cuando Marcelo Torres abrió la cuenta para el cuadro local, donde en plena celebración fue atacado el árbitro del partido.

“Miren esto, vemos el martillo que pega en el piso y le da en el rostro a Falcón Pérez, es una locura lo que acaba de pasar”, decían en la transmisión en vivo del partido.

El momento en que el martillo rebota en la cancha e impacta al árbitro.

¿Qué pasó con el árbitro en Gimnasia vs Vélez?

Según consignan desde Argentina, el proyectil fue un martillo de emergencia, el que salió desde una de las tribunas, por lo que el partido fue detenido para ver la situación de Falcón Pérez.

Con llamados a la seguridad y en una imagen que ya recorrió a todo el mundo, el fútbol argentino vuelve a llamar la atención, esta vez por una insólita imagen que pudo pasar a mayores.

Uno de los primeros que llegó a ver la situación fue el ex Colo Colo, Agustín Bouzat, mientras la seguridad se hacía cargo del procedimiento dentro de la cancha en La Plata.

Pese a todo, el partido se siguió jugando, donde Gimnasia se impuso por 2-0, donde Diego Valdés fue titular en Vélez, mientras que Claudio Baeza estuvo en el banco de suplentes.

Mira el momento: