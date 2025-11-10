Leonardo Gil protagonizó la polémica del fin de semana en el fútbol argentino. Tras la derrota de Huracán contra Newell’s, el volante del Globo explotó por la actitud mostrada por su equipo frente a un rival que está en el fondo de la tabla anual y coquetea con el descenso.
Las cámaras de TV captaron el momento. “Van para atrás. Pechos fríos de mierda, eso son…”, dijo el Colo Gil cuando terminaba el partido. Algunos compañeros reaccionaron de forma inmediata a sus palabras y su DT, Frank Darío Kudelka, tuvo que calmar al mediocampista.
De inmediato, el registro se comenzó a difundir por redes sociales y varios medios de comunicación dedicaron publicaciones al tema.
Es por eso que el ex jugador de Colo Colo usó sus redes sociales para dar explicaciones. “Quería aclarar mi reacción en caliente en el partido contra Newell’s. No fue contra mis compañeros, jamás pondría en duda la honorabilidad de juego de cada uno de ellos“, dijo.
Argentina: Leonardo Gil da explicaciones ante enorme polémica en Huracán
“Las pulsaciones estaban a mil en un partido importante para nosotros de cara al futuro, que queríamos ganar. Ante esa necesidad, reaccioné de una forma que no debería haberlo hecho“, agregó el Colo Gil.
Por último, le mandó un mensaje directo al plantel del Globo y también a toda la institución. “Quiero disculparme por el malentendido a mis compañeros, cuerpo técnico y gente de Huracán“, cerró.
