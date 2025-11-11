Quedan tres fechas para que finalice la Liga de Primera y la mayoría de los equipos se juegan el todo o nada. Uno de ellos es Colo Colo, equipo que sigue con vida en su lucha por clasificar a Copa Sudamericana.

Por eso, los penales han marcado cosas importantes y también tiene alerta a los equipos. Ahí, elencos que pelean arriba lideran el ranking de los más favorecidos este año en el torneo.

En el podio figuran dos equipos grandes, pero el primer lugar pertenece a otro equipo que también está en la pelea por ir a copas internacionales. De la mano del Leo Valencia, es Audax Italiano el equipo con más lanzamientos desde los 12 pasos.

Ranking de penales a favor en la Liga Primera

Audax Italiano es el equipo de la Liga de Primera con más penales pitados a favor. Los itálicos figuran con 13 tantos a favor, destacando la arremetida de Leonardo Valencia en esa faceta.

Leo Valencia figura en Audax /Photosport

Tras los verdes de La Florida está U de Chile (10 penales), equipo que en este torneo ha visto a Charles Aránguiz convertir todos sus disparos Eso sí, jugadores como Leandro Fernández han fallado, como en el duelo ante Cobresal.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo cierra el podio en el tercer lugar, con nueve cobros a favor. El Cacique no ha tenido la chance de patear un penal hace cinco partidos, cuando Claudio Aquino convirtió en el 4-0 ante Deportes Iquique.

ver también Revelan inédita programación para partido clave entre U de Chile y Coquimbo Unido

Lo siguen en la lista Cobresal, Huachipato y Unión Española, con ocho tiros desde los 12 pasos cobrados. Católica tiene siete, Iquique seis y cierra el campeón Coquimbo, con cinco.