Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Colo Colo en el podio y rival directo es líder: ranking de equipos con más penales a favor en la Liga de Primera

Los tres primeros del listado figuran peleando clasificación a copas internacionales. El campeón Coquimbo quedó abajo en la "tabla".

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo figura en el podio de los más favorecidos.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo figura en el podio de los más favorecidos.

Quedan tres fechas para que finalice la Liga de Primera y la mayoría de los equipos se juegan el todo o nada. Uno de ellos es Colo Colo, equipo que sigue con vida en su lucha por clasificar a Copa Sudamericana.

Por eso, los penales han marcado cosas importantes y también tiene alerta a los equipos. Ahí, elencos que pelean arriba lideran el ranking de los más favorecidos este año en el torneo.

En el podio figuran dos equipos grandes, pero el primer lugar pertenece a otro equipo que también está en la pelea por ir a copas internacionales. De la mano del Leo Valencia, es Audax Italiano el equipo con más lanzamientos desde los 12 pasos.

Ranking de penales a favor en la Liga Primera

Audax Italiano es el equipo de la Liga de Primera con más penales pitados a favor. Los itálicos figuran con 13 tantos a favor, destacando la arremetida de Leonardo Valencia en esa faceta.

Leo Valencia figura en Audax /Photosport

Leo Valencia figura en Audax /Photosport

Tras los verdes de La Florida está U de Chile (10 penales), equipo que en este torneo ha visto a Charles Aránguiz convertir todos sus disparos Eso sí, jugadores como Leandro Fernández han fallado, como en el duelo ante Cobresal.

Publicidad

Colo Colo cierra el podio en el tercer lugar, con nueve cobros a favor. El Cacique no ha tenido la chance de patear un penal hace cinco partidos, cuando Claudio Aquino convirtió en el 4-0 ante Deportes Iquique.

Revelan inédita programación para partido clave entre U de Chile y Coquimbo Unido

ver también

Revelan inédita programación para partido clave entre U de Chile y Coquimbo Unido

Lo siguen en la lista Cobresal, Huachipato y Unión Española, con ocho tiros desde los 12 pasos cobrados. Católica tiene siete, Iquique seis y cierra el campeón Coquimbo, con cinco.

Lee también
Las posibilidades que existen de que haya un Superclásico internacional
Chile

Las posibilidades que existen de que haya un Superclásico internacional

Esto tiene que pasar para que haya un Superclásico en la Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Esto tiene que pasar para que haya un Superclásico en la Copa Sudamericana

DT que lucha abajo: "Unión hizo un primer tiempo espectacular vs Colo Colo"
Chile

DT que lucha abajo: "Unión hizo un primer tiempo espectacular vs Colo Colo"

Así serán las "tres finales" de los que pelean por salvarse del descenso
Campeonato Nacional

Así serán las "tres finales" de los que pelean por salvarse del descenso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo