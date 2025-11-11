Esteban Pavez se metió solito en una insólita polémica tras ser invitado al podcast del Sifup, donde tuvo la oportunidad de compartir con Fernando Cordero. Ahí, el capitán de Colo Colo no tuvo miedo en decir que a nivel institucional Universidad Católica es más grande.

“Para mí, la institución más grande del país es Católica”, aseguró el “Chiki”, a lo que el todavía uno de los capitanes albos respondió que “estoy de acuerdo contigo. Es así y lo he dicho un par de veces, pero el equipo más grande de Chile es Colo Colo”.

Pues bien, pese al mar de críticas que cayeron sobre Pavez, sobre todo desde las mismas huestes albas, de a poco se han ido dando algunas palabras de apoyo. Sin ir más lejos, dos que vistieron ambas camisetas como Roberto Gutiérrez y Roberto Cereceda entregaron su punto de vista al respecto.

El apoyo que recibió Esteban Pavez

En charla con ADN Radio el Pájaro Gutiérrez aseguró que “yo coincido plenamente con lo que dice Esteban. A nivel institucional, en Chile, Católica es lejos la mejor y más grande, y hoy dio un golpe gigante con el estadio que construyó”.

“Lógicamente va a causar repercusión, porque él está muy identificado con Colo Colo. Además, el hincha es muy fanático y no sabe separar las declaraciones”, agregó el ex delantero.

Por su parte el Eléctrico aseguró que “estoy seguro de que Pavez es una de las personas que más ama a la institución. Fue criado en Colo Colo desde pequeño, le tocó salir, después volver, ser capitán y campeón”.

“Creo que están abusando de una mala interpretación, porque estoy seguro de que para él Colo Colo es el equipo más grande en todo sentido”, concluyó Cereceda.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción ante Unión La Calera en el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

