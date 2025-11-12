Es tendencia:
Mauricio Viana recuerda una de las patadas más escandalosas del fútbol chileno: “No tenía nada, solo el…”

El ex arquero habló sobre el violento cruce que tuvo con Gastón Cellerino en el 2012, cuando recibió del delantero una de las patadas más míticas que se haya visto en una cancha chilena.

Por Patricio Echagüe

Cellerino le dio una salvaje patada a Viana.
Mauricio Viana el 14 de noviembre del 2012 fue protagonista de una de las patadas más escandalosas que se haya visto en el fútbol chileno. El hecho ocurrió en el duelo entre Santiago Wanderers y Unión La Calera, siendo el ex arquero salvajemente agredido por Gastón Cellerino.

Todo aconteció cuando Viana fue a buscar al delantero tras una agresión previa que derivó en una tarjeta roja. Ahí Cellerino, como si de una pelea tipo UFC se tratase, saltó para darle una fuerte patada voladora directo en el pecho.

Hoy, 13 años más tarde, el ex meta recordó lo que fue esa agresión, soltando un sabroso detalle que demuestra que a la larga en el fútbol, lo que pasó en la cancha queda en la cancha.

Mauricio Viana recuerda la pata de Gastón Cellerino

Viana partió diciendo en charla con el streamer José La Orga que “en ese partido, con Cellerino nos empezamos a palabrear, yo le dije un par de cosas y él me tira un combo cortito. El árbitro lo ve y lo expulsa. Yo me tiré al piso y cuando me paré para encarar a Cellerino, este hueón me salta con una patada voladora… Me liquidó”.

“Físicamente no me hizo nada, pero mediáticamente fue una bomba. Cellerino pasó la noche en el calabozo. Más encima le pegó a un coordinador, le fracturó una costilla. La hizo completa”, añadió.

Mauricio Viana terminó sin grandes lesiones tras la fuerte patada de Cellerino. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex Wanderers aseguró que “cuando terminó el partido, yo fui a buscar a Cellerino para vengarme y ahí me enteré de que ya se lo habían llevado al calabozo. Después fui a la clínica a constatar lesiones, pero no tenía nada, solo tenía el ego y el orgullo en el piso”.

Pese a lo fuerte del golpe, años más tarde Viana con Cellerino se hicieron amigos al coincidir en el equipo caturro. “Recuerdo que Ivo Basay me dice: ‘Viene Cellerino’. Yo le respondí: ‘No, estay loco’. Esa fue mi primera reacción. Después me citaron a una reunión en donde estaba Cellerino con su señora. Yo estaba bravo, pero la esposa de Cellerino habló por él, fue la mediadora de toda la situación”, declaró Viana.

“El loco no era de mentira, iba al frente, me sentía respaldado por él. En vez de tenerlo como enemigo, lo terminé absorbiendo, porque él venía de jugar en Europa y había pasado por varios equipos. A fines de 2013 yo me casé y lo invité al matrimonio, ya era mi amigo”, concluyó el ex arquero.

