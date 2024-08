Muchas veces los futbolistas atraviesan por distintos dolores físicos a lo largo de su carrera que una vez retirados se hacen notar. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que el tiempo no perdona y llegan mucho antes, obligándolos a dejar la actividad contra su voluntad.

Ese es hoy el caso de Mauricio Viana, arquero con destacado paso en nuestro país y principalmente identificado con Santiago Wanderers. A sus 35 años, el portero confirmó que colgará los guantes debido a problemas que se le hacen insoportables.

Dolores en su espalda y rodilla, los que se complicaron más por jugar en pasto sintético, han llevado al meta a tomar la dura decisión. Una que, a pesar de todo, lo hace mirar con orgullo lo que cosechó en los últimos años.

El drama que obliga a Mauricio Viana a retirarse

Mauricio Viana ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional a sus 35 años, aquejado de graves problemas físicos. En conversación con Radio ADN el portero contó detalles de los dolores que hoy lo llevan a colgar los guantes para siempre.

Mauricio Viana deja el fútbol debido a fuertes dolores físicos. Foto: Photosport.

“Uno no quiere dejar la actividad por fuerza mayor, se adelantó todo. Ya tengo 35 años”, señaló el ahora ex guardameta de Trasandino. “Hice una carrera que a mi parecer fue muy linda, con altibajos como todo, pero me llevó lo más lindo, que es cumplir un sueño. Estoy contento, pasando este momento para reinventarme”.

Tras ello, Mauricio Viana detalló que un dolor constante en su pierna es una de las razones. “Tengo un problema en la rodilla que es degenerativo, ya no tengo meniscos en la rodilla izquierda”, explicó.

Eso no fue todo ya que el ex portero enfatizó en que su paso por el sur del país le terminó por costar muy caro. “Venía combatiendo con eso en Puerto Montt, la cancha sintética me pasó la cuenta, también me afectaron los problemas lumbares”.

Estos problemas lumbares son una espondilolistesis y una espondilosis, las que lo han tenido desde hace años con molestias. “En la liguilla por el ascenso me pichicateaba mucho, estaba tomando medicamentos, inyectándome”.

Y si bien había vuelto a jugar con un terreno natural, lo que le ayudó, los problemas físicos no desaparecieron del todo. “Se me quitaron un poco los dolores en el pasto natural, pero ahora ya es insostenible”, cerró.

Mauricio Viana cierra así una carrera en la que vivió de todo. Desde grandes atajadas a episodios polémicos fueron lo que dejó un arquero que puede que decir que dejó su cuerpo entero en la cancha.

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Viana en el profesionalismo?

Sumando todos los clubes en los que jugó, Mauricio Viana logró disputar un total de 317 partidos oficiales en su carrera. En ellos recibió 447 goles en contra y dejó s u arco en cero en 84 ocasiones, alcanzando los 28.345 minutos dentro de la cancha.

¿Cuántos títulos ganó Mauricio Viana?

Mauricio Viana cierra su carrera como futbolista en la que logró levantar un título. Fue en 2019 cuando el portero fue campeón de la Primera B con Santiago Wanderers.

