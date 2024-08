Jaime García no encontró una mejor manera de referirse a la falta de refuerzos de Santiago Wanderers en el mercado de invierno. Prefirió tomarlo con humor, aunque dejó un toque de ironía con un programa de televisión que sacó a la palestra para distender la conferencia de prensa.

El Decano se impuso con mucha claridad ante Unión San Felipe gracias a un hermoso doblete de Juan Ignacio Duma y un postrero gol de Jorge Gatica. A pesar de esa alegría, nuevamente el mercado de fichajes de la Primera B fue tema en Valparaíso.

“Pasapalabra”, dijo el DT nacido en Cartagena cuando le consultaron por la falta de incorporaciones. Sacó risas con su alusión al programa de Chilevisión que permitía usar aquel recurso cuando uno de los participantes no conocía la respuesta correcta.

Jaime García en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. (Andres Pina/Aton Chile).

Luego de ese chiste, García prosiguió con su respuesta. “A veces cuando uno tiene una institución sobre mi espalda. El otro día me pusieron un meme. Es esto: si me detengo a crear anticuerpos… cada uno sabe qué tiene que responder en su oficina”, expuso el ex DT de Ñublense.

“Yo respondo acá. No llegaron refuerzos, lo que pasó no me compete. Encantado de que hubieran llegado, pero no me detengo. La micro y el metro están cerrados. Todos vamos por un solo objetivo. Lo que conversamos, se dijo o no se dijo ya está”, aseguró el cartagenino tras la victoria ante el Uní-Uní.

Jaime García se escuda en el plantel tras los cero refuerzos de Wanderers

Jaime García sabe que debe mirar hacia adelante, pues ya no se puede hacer algo para incorporar refuerzos a Santiago Wanderers. Es decir, la segunda parte de la campaña será con lo que tenía. “El grupo está súper fuerte, estoy tan contento con los cabros”, expuso el estratego.

“Estamos unidos con una capa de acero tratando de que no nos dañe absolutamente nada”, manifestó García, quien de todas maneras dejó claro cuáles son sus labores en el club. Y cerrar incorporaciones en la ventana de traspasos no es una de ellas.

Eso lo tiene muy presente. “No soy dirigente, no me puedo meter más allá. Si tuviera plata, compraría el club”, dijo García, también en tono humorístico. Otro punto que tocó en la conferencia de prensa fue la actuación de Juan Ignacio Duma.

Juan Ignacio Duma marca el 2-0 de Wanderers ante San Felipe. (Andres Pina/Aton Chile).

Duma encaminó la victoria gracias a sus dos conquistas. “Lo pongo por las bandas, por el centro, como “9” mentiroso. Si a lo mejor tuviera un puntero izquierdo, otro derecho, quizá les daría más opciones. A Carlos Muñoz trato también de darle otras funciones, juega muy bien de espaldas. Los dos goles de Duma fueron justo por el centro, pero hizo una diagonal de la derecha hacia adentro”, cerró el entrenador wanderino.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

La victoria ante Unión San Felipe hizo que Wanderers diera un salto en la tabla de posiciones de la Primera B 2024 luego de 19 partidos disputados.

