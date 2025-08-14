Sammis Reyes explota contra humorista con contundente mensaje: “Nunca más hables de mi hijo”

La noticia de que Sammis Reyes y Emilia Dides serán padres trajo una serie de reacciones a nivel país, y si bien muchas fueron de alegría y felicitaciones a través de redes sociales, otras no cayeron tan bien en la joven pareja.

En este último grupo podemos poner a la del “Pastor Rocha”, personaje humorístico que personifica, Santiago Endara, y quien bromeó a través de un vídeo subido a sus redes sociales con la noticia del embarazo de Emilia Dides y sobre el hijo(a) que tendrán en común la ex miss Chile y el ex jugador de la NFL.

El vídeo al parecer no cayó para nada bien a Sammis Reyes, quien a través de redes sociales apuntó con todo contra el humorista nacional.

El duro mensaje de Sammis Reyes en contra del “Pastor Rocha”:

El ex jugador de Washington FT y los Jacksonville Jaguars, entre otros equipos de fútbol americano, durante esta jornada rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram (@SammisReyes) subió a su historia un duro mensaje contra el humorista, invitándolo incluso a “arreglar rápido” la situación.

Citando el vídeo publicado por el personaje en Instagram, Sammis Reyes le contestó:

“Moléstenme a mí con lo que quieran. Lo que sea… Pero no te metas con la mamá de mi hijo(a). Acá se te pasó la mano @esdecanuto_oficial ❌ NUNCA MÁS HABLES DE MI HIJO(A) ❌ No puedes bromear con que quieres ser el “padrastro” de mi hijo… No hay mano compañero. ¡Contesta el teléfono y arreglamos esto rápido!”

Publicidad

Publicidad

Revisa, a continuación, el vídeo compartido por el humorista en redes sociales y que molestó a Sammis Reyes y Emilia Dides: