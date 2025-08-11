Una feliz noticia anunciaron a través de redes sociales la cantante Emilia Dides y el deportista Sammis Reyes, quienes revelaron que se convertirán padres.

En una tierna publicación la pareja compartió una romántica postal en donde compartían la noticia con sus seguidores. “El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”.

La romántica confesión de Sammis Reyes

Hace algunos días, el ex jugador de la NFL participó en el programa Te lo Cedo que conduce Rodrigo Sepúlveda, en donde habló de sus planes de matrimonio con la ex Miss Chile.

“Uno de mis objetivos del año era mantenerme soltero para enfocarme en mis negocios… y fallé en un mes. La Emi me cambió todos los planes. Tal vez nunca lo he dicho públicamente, pero mi plan no era quedarme en Chile. Hoy vivo acá, permanentemente, por ella”.

Agregando que está en sus planes contraer matrimonio con Dides. “Obvio que nos proyectamos. Para mí es el lugar donde quiero estar para siempre. Y sí, lo hemos conversado: el casamiento se viene pronto”.

Y asimismo, habló sobre la paternidad. “Siempre he querido ser papá. Siento que los hijos son una forma de dejar legado, de trascender más allá de lo profesional”.

Publicidad