Más de dos millones de ‘me gusta’: Cristiano Ronaldo deja la grande con pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo vuelve a revolucionar las redes sociales. El astro portugués ahora sorprendió con un importante anuncio junto con su pareja Georgina Rodríguez.

Es que a través de su cuenta oficial, la española-argentina confirmó que se casa con el CR7. La relación que comenzó en 2016 cuando la vio en una tienda de Gucci en Madrid, y como reza el dicho: fue amor a primera vista. Lo que también han dejado claro en la serie que tienen en Netflix.

El tema es que el delantero no se había decidido a dar el salto definitivo. Incluso Georgina había indica que sus amigos la molestaban por la falta del anillo de matrimonio.

“Podría ser en un año, en seis meses o en un mes. Pero estoy 1000% seguro de que sucederá”, indicó en su momento Cristiano chateando al córner el tema.

Pero tras ocho años de relación, Ronaldo finalmente decidió hacer la petición de matrimonio con la madre de sus cinco hijos: Alana (7), Bella (3), Mateo (8), Eva María (2) y Cristiano Jr (15), quien también juega por Al Nassr y la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian matrimonio

Momento que llegó finalmente este 11 de agosto del 2025. A través de su cuenta de instagram, Georgina publicó el impresionante anillo que le regaló Cristiano Ronaldo.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, agregó más enamorada que nunca. Publicación que en instantes superó los dos millones de me gusta en Instagram. Incluso con mensajes de apoyo de ex compañeros de todos los equipos que disputó CR7.

Ahora resta definir cuándo será la ceremonia y quienes serán los invitados para este momento tan especial de la pareja. Por lo que está claro que no habrá límite de gastos. Así lo dejaron ver sitios especializados en farándula, donde ya revelaron que el anillo de matrimonio tiene un costo de más de 700 mil euros, y cuenta con diamantes Cartier 1895 entre otros.