Cristiano Ronaldo acaba de anunciar su compromiso,con la propuesta de matrimonio a su pareja, Georgina Rodríguez, tras 9 años de relación, con un anillo de diamantes de 35 quilates, lo que ha despertado un gran interés en línea por los anillos de compromiso y las parejas de famosos.

Pero como todo lo que hace El Bicho, la noticia no pasó desapercibida y se pudo comprobar que se trata del anillo de compromiso más caro entre las celebridades.

El exorbitante precio del anillo que Cristiano le dio a Georgina

El anillo entregado por CR7, es el anillo de compromiso más caro entre las celebridades, ya que el diamante de 35 quilates cuesta alrededor de 5,5 millones de dólares.

Un nuevo estudio de JJ’s House comparó las propuestas de matrimonio de famosos a lo largo de los años, para encontrar los anillos de compromiso de famosos más caros.

Georgina publicó esta foto junto a la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”

El análisis recopiló la lista de anillos de famosos, teniendo en cuenta su costo estimado, el estilo de corte del diamante, el peso en quilates y la fecha de la propuesta.

Beyoncé y Jennifer Lopez empatan en el segundo puesto, con un valor estimado de 5 millones de dólares en sus anillos de compromiso.

Kim Kardashian y Vanessa Bryant comparten el tercer puesto como celebridades con los anillos de compromiso más caros, con accesorios que cuestan 4 millones de dólares cada uno.

Listado de anillos de famosos:

