Portugal tuvo una jornada para el olvido ante Irlanda. Quien más la pasó mal fue Cristiano Ronaldo, quien se fue expulsado y terminó enfrentado hasta con el público.

El Bicho tuvo un partido que quedará en el recuerdo por las Eliminatorias a la Copa del Mundo. No solo perdieron los lusos, sino que CR7 también perdió la compostura al irse peleando con todo el mundo tras ver la roja que los mandó a las duchas.

El día de furia de Cristiano Ronaldo

Portugal visitó a Irlanda por la penúltima fecha del Grupo F. Para clasificar al Mundial que se hará en Canadá, Estados Unidos y México, los actuales campeones de la Nations League necesitaban ganar, cosa que no estuvieron ni cerca de conseguir.

Los irlandeses ya ganaban por 2-0 y Cristiano Ronaldo ya estaba bastante mosqueado con el público, quienes en más de una ocasión intentaron sacarlo del partido y así lo consiguieron. En el minuto 61, el Bicho le dio un fuerte codazo a Dara O’Shea.

En primera instancia, el Bicho recibió tarjeta amarilla. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, el árbitro Glenn Nyberg le sacó la roja. El público local se burló con todo del jugador de Al Nassr y le hizo el gesto de “llorón”, el cual Ronaldo les había dedicado minutos antes. Además, le cantaron “Messi, Messi”. El marcador no se movió más y cayeron por 2-0.

Lo peor de todo, es que ahora Cristiano Ronaldo quedó fuera del partido que decidirá la clasificación de Portugal a la próxima Copa del Mundo. Si bien lideran el Grupo F con 10 puntos, ahora Hungría se les acercó con 8 unidades.

Para meterse en la siguiente cita planetaria, los lusos deben derrotar a Armenia el próximo domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas en condición de local. El Bicho no podrá estar presente debido a su arrebato contra los irlandeses.

