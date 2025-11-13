Es tendencia:
Francia clasifica al Mundial con doblete de Kylian Mbappé; Cristiano Ronaldo expulsado con polémica en Portugal

Francia goleó a Ucrania y Portugal sufrió contra Irlanda. Noruega está adentro, pero tiene que esperar hasta la última fecha por la diferencia de goles, con Italia atormentada con un nuevo repechaje.

Por Diego Jeria

Doblete de Mbappé y Francia se va al Mundial por adelantado.
La selección de Francia goleó a Ucrania por 4-0 y se clasificó a la Copa del Mundo 2026 al asegurar el primer lugar del Grupo D con doblete de Kylian Mbappé, en el estadio Parque de Los Príncipes de París, por la quinta y penúltima fecha de la zona.

Mbappé abrió la cuenta en los 54′ con gol de penal, definiendo con picotón. Michael Olise aumentó en los 75′ tras el giro dentro del área con un zurdazo ajustado.

En los 82′ repitió Mbappé al aprovechar dentro del área chica un rebote en el segundo palo. Hugo Ekitike cerró el marcador en los 87′ con asistencia de Mbappé.

Gracias al triunfo, Francia asegura el primer lugar del grupo con 13 puntos y es el segundo ratificado de Europa al Mundial. Antes había sacado su boleto Inglaterra. En la misma zona de los galos, Islandia por ahora va a repechaje (7), eliminados Ucrania (7) y Azerbaiyán (1) restando la última fecha.

Derrota de Portugal y victoria agónica de Italia

Por otro lado, en el Grupo F Irlanda dio la sorpresa y derrotó 2-0 a Portugal con goles de Troy Parrott (16′ y 44′). Cristiano Ronaldo se fue expulsado por tarjeta roja directa en los 58′.

En la tabla Portugal es primero con 10 puntos, pero todavía se le puede meter Hungría (8). Irlanda es tercera (7) y sueña con el cupo a repechaje. Armenia ya está eliminada (3).

En otro resultado, Italia venció sobre el final a Moldavia por 0-2 como visita por el Grupo I. Gianluca Mancini (87′) y Francesco Esposito (90’+1) marcaron para la Azzurra.

La súper Noruega de Erling Haaland lidera con 21 puntos virtualmente clasificada, con amplia ventaja en la diferencia de goles. Italia se mantiene segunda con 18, eliminados Israel (9), Estonia (4) y Moldavia (1).

