Han pasado cuatro meses desde la trágica muerte de Diogo Jota. El jugador del Liverpool y de la selección de Portugal falleció el pasado 3 de julio en un accidente de tránsito en España. Su único acompañante, su hermano menor, André Silva, también perdió la vida en el siniestro.

Su inesperado deceso fue un golpe muy duro para su equipo y su selección, y diferentes homenajes fueron levantados en su nombre. Al funeral de los hermanos, desarrollado un día después del accidente en Portugal, asistieron diversas estrellas del fútbol.

Sin embargo, hubo una ausencia que fue muy discutida. Cristiano Ronaldo no se hizo presente en Gondomar, la ciudad natal de los hermanos, para despedir a Diego Jota. Ahora, el delantero del Al Nassr y su compañero en la selección de Portugal rompió el silencio.

En diálogo con el periodista Piers Morgan, el Bicho primero contó que lloró mucho cuando se enteró de la muerte de Diogo Jota. “Fue momento muy, muy difícil para el país, para la familia, para los amigos, para los compañeros de equipo“, señaló también.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su ausencia en el funeral de Diogo Jota

También, dio sus razones para no asistir al funeral. “Desde la muerte de mi padre, nunca he vuelto a un cementerio. No necesito estar frente a las cámaras. Estaba pensando en su familia“, señaló.

“Sabes mi reputación, dondequiera que vaya es un circo. No quería ese tipo de atención“, agregó. Pese a todo, declaró: “Yo me sentí bien con la decisión que tomé”.