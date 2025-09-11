El mundo del fútbol sufrió un durísimo golpe en julio pasado, cuando el jugador de la selección de Portugal y el Liverpool, Diogo Jota, y su hermano André Silva, fallecieron en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora, en España.

Esta tragedia devastó a los hinchas del deporte y a sus seres queridos, en donde Diogo, padre de tres hijos, se había casado solo 11 días antes del accidente con Rute Cardoso, su pareja desde la adolescencia.

Rúben Neves, quien fue compañero de Jota en Wolverhampton Wanderers y la selección de Portugal, y era uno de sus mejores amigos, mostró su apoyo a la familia tras la tragedia y en ese contexto, una publicación de una revista portuguesa causó la indignación del jugador del Al-Hilal.

La publicación que enfureció a Rúben Neves

La revista portuguesa TV Guia reveló su nueva portada en donde aparece el futbolista y la esposa de Diego con la leyenda: “Rubén Neves y Rute unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”.

La imagen utilizada para la portada insinúa que Rúben y Rute tendrían un acercamiento romántico, lo que causó la rápida respuesta del jugador y amigo de Diogo, que lleva más de una década de relación con Débora Lourenco.

“Siempre he creído en la bondad de las personas; me han advertido que no lo haga, me he equivocado y nunca le deseo mal a nadie“.

“La persona que publicó esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que su elección no fue feliz. Mi esposa, Débora Lourenco, y yo llevamos más de 11 años juntos, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna controversia.

Asimismo, añade que él y su familia han hecho todo lo posible para apoyar a Rute y a su familia. “La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la que la publicó. Respeto que cada uno tenga su propio trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, y no respeto a quienes no respetan a los demás”.

